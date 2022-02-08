初四迎財神 退休阿伯幸運刮中1200萬元

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（中央社記者蘇思云台北8日電）台灣彩券公司表示，刮刮樂「1200萬大吉利」首個頭獎在新竹刮出，一位退休阿伯在大年初四隨手挑選了一張刮刮樂，沒想到就幸運刮中頭獎新台幣1200萬元。

台彩表示，根據位於新竹縣的獎金國商行描述，刮中頭獎1200萬元的是一位退休阿伯，過年期間都習慣會買高面額刮刮樂，大年初四到投注站買刮刮樂，邊刮邊看檯面上有哪些喜歡的刮刮樂。

正好店員拿出新拆開的刮刮樂「1200萬大吉利」，退休阿伯隨手挑選其中一張，刮到一半就問店員：「大獎要去哪邊領？」，店員一看發現竟然刮中頭獎1200萬元，趕快回說要去銀行領獎，阿伯聽完後開心拿著刮刮樂，神情淡定地離開彩券行。

投注站蔡小姐表示，刮出大獎當天正是大年初四迎財神的好日子，就恰好客人在店裡刮出「1200萬大吉利」的頭獎，直說初四迎財神真的很準。

另外，也有中年男子在開工前搶購「2000萬超級紅包」刮刮樂，幸運刮中貳獎「200萬+BMW休旅車」。

台彩表示，根據位於彰化縣的立富彩券商行描述，春節假期最後一天，彰化刮出「2000萬超級紅包」貳獎，中獎人是年約50多歲中年男子，在投注站看到人潮絡繹不絕，大家都在搶購「2000萬超級紅包」刮刮樂，心想近期也想換一台車子，便買一張試手氣，沒想到一刮就幸運中了貳獎。（編輯：潘羿菁）1110208