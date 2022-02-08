開學難收心 家長可陪孩子正念練習轉移焦慮

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農曆春節連假結束，學生陸續開學，門諾醫院指出，若孩子出現身體無力、提不起勁、憂鬱或是失眠等症狀，都是連假症候群，通常持續幾天後會逐漸恢復，若出現嚴重身心症狀，應求助專業醫師、心理師。（門諾醫院提供）中央社記者張祈傳真 111年2月8日

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（中央社記者張祈花蓮縣8日電）農曆春節連假結束，學生陸續開學，為避免孩子難收心，門諾醫院心理師建議家長，提早調整作息、減少3C產品使用或戶外踏青等，也可進行正念練習，引導孩子接納面對開學的心情跟想法。

門諾醫院今天發布新聞稿指出，年假後回歸工作、校園，若有身體無力、提不起勁、憂鬱或是失眠等症狀，都是連假症候群，通常持續幾天後會逐漸恢復。

門諾醫院心理師徐沛瑄表示，收心需要時間，建議父母可趁最後幾天假期耐心陪伴孩子，減少使用3C產品、調整作息，或帶著孩子戶外踏青、運動，緩解孩子面對即將開學的焦慮。

除了實務上調整，心理層面也要兼顧，門諾醫院心理師宋佳樺表示，連假過後，不想上學的心態是可以被理解的，建議父母不要急著說教，應透過「正念練習」，引導孩子接受開學的事實、同理與接納孩子的不安。

宋佳樺解釋，正念練習就是讓自己不要被情緒影響，學習接納面對開學的心情與想法，而不是想要改變或忽視，才能坦然面對心中壓力，建議父母每天利用5到10分鐘與孩子練習，幫助調整情緒，對提升專注力也很有幫助。

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宋佳樺說，正念練習可試著與孩子學習專注於一件喜歡的事物，如跑步、畫畫、專心吃某一樣食物等，在過程中藉由視覺、聽覺、觸覺、嗅覺和味覺的五感體會，將注意力集中於正在進行的事件，轉移焦慮讓情緒更穩定。

身心科醫師鍾德表示，通常連假症候群約持續幾天後會逐漸恢復，如出現嚴重的身心症狀時，應求助於專業醫師、心理師，幫助孩子回歸正常生活。（編輯：謝雅竹）1110208