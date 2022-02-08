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開工第2天 人力銀行：工作職缺數創同期新高

2022/2/8 17:35
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（中央社記者曾智怡台北8日電）開工的同時，企業搶才戰開打，根據104人力銀行統計，開工第2天線上徵才企業已超過4.3萬家，年增幅達26%；截至2月止，工作職缺數更超過87萬個，創史上同期新高，對比去年同期大增17萬，顯示景氣正向。

104人力銀行今天發布新聞稿，企業搶才不休息，年假9天已有企業鴨子划水，今天是開工第2天，線上徵才企業已超過4.3萬家，對比去年同期增加9000家，年增幅高達26%，也較農曆年前最後一個上班日（1月28日）增加11%，增幅強於去年同期的9%。

針對工作機會部分，104人力銀行表示，市場無畏變異株Omicron侵襲，截至2月，104人力銀行線上工作數達87.2萬個，創史上同期新高，和去年同期相比，增加17萬個，年增幅達24%。

工作數最多的5大產業分別為電子資訊、軟體、半導體業；住宿、餐飲服務業；一般製造業；批發、零售、傳直銷業；一般服務業。其中電子資訊、軟體、半導體業連摘三金，包含單月工作數、年增數、月增數皆獨占鰲頭。

求職者方面， 104人力銀行指出，開工第1天主動應徵的求職者次數，是今年以來、不含農曆年假，單日平均數的兩倍。主動應徵者的身分別當中，「騎驢找馬」轉職占比達45.6%，創3年同期最高；單看2月、含年假和開工第1天的話，騎驢找馬轉職占比升高至47.2%，高於去年2月的45.4%。

104人力銀行表示，今年企業搶才熱潮，明顯勝過去年。（編輯：張均懋）1110208

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