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開工不憂鬱 餐飲業者推優惠

2022/2/9 12:03
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（中央社記者余曉涵台北9日電）過完農曆春節後，民眾陸續開工，為了要讓上班族開工不憂鬱，不少餐飲業者都趁勢推出買一送一、開工專屬限定優惠等，要搶攻開工商機。

麥當勞今天宣布推出2022「虎年開春優惠券」，即日起到3月22日止，包括四塊麥克鷄塊、OREO冰炫風、經典美式咖啡等多種產品有優惠外，更有不少優惠套餐提供民眾選擇。

摩斯漢堡表示，即日起推出MOS安心取春節優惠，指定餐點買6套送2套、多款飲品買8杯送8杯，也推出MOS貘力金喜開運福袋，內含多款聯名商品與摩斯漢堡餐飲優惠券。

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咖啡業者Flash Coffee指出，與台灣小農莊園鮮乳「鮮乳坊」合作推出「好農，好喜歡」開工活動，推出4款飲品買一送一。

另外，Uber Eats也宣布即日起到22日推出精選咖啡買一送一優惠活動，只要在Uber Eats上訂購路易莎、伯朗咖啡館、怡客咖啡、丹堤、COFFEE LAW、FOMO COFFEE、台中的Lokal Coffee等餐廳合作夥伴的指定品項，就享有買一送一優惠。（編輯：張雅淨）1110209

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