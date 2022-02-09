近18年大專註冊率 二專、進修部下跌明顯

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（中央社記者陳至中台北9日電）教育部今天在網站公告最新統計比較，93到110學年度大專校院新生註冊率，以二專、進修部下跌最為明顯；學士班雖維持近9成註冊率，但招生名額也少了許多。

教育部在立法院要求下，近年年底都會公布大專註冊率，110學年度的新生註冊率即於去年12月28日在「大專校院校務資訊公開平台」公布，同時也一併公布財務、師資、教學品質等指標，方便民眾評估各校辦學狀況。

教育部今天在網站上進一步比較93到110學年各學制的新生註冊變化，最主流的學士班（含4年制技術學院），歷經多年科系調整，註冊率從93學年的87.3%，到110學年提升為89.7%，不過註冊人數從16.3萬人，降為15.4萬人。

進修部與2年制專科學校（二專）受到的影響最大，以進修二專來說，93學年仍有2萬餘人註冊，註冊率78.4%；到110學年只剩3970人，註冊率68.9%。

二專（非進修部）93學年仍有1.3萬人註冊，註冊率61.4%；到110學年只剩425人註冊，註冊率62.0%。

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教育部技職司長楊玉惠接受中央社電訪表示，二專是給高中職畢業生報考，畢業後拿「副學士」學位。在少子女化趨勢下，入學競爭減緩，學生傾向直接選擇4年制（四技）就讀，畢業後可拿到「學士」學位，使得各校二專萎縮明顯。

楊玉惠表示，進修部也是因為少子女化，過去一些學制如進修二專，是設計給就業人士深造，屬於終身教育的一環，現在民眾可直接攻讀四技進修部，一樣是在夜間就讀。（編輯：張雅淨）1110209