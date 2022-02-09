太魯閣山月吊橋3月封閉保養 暫停預約

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山月吊橋橫跨立霧溪，站在橋面上可俯瞰燕子口峽谷等美景，太魯閣國家公園管理處9日指出，山月吊橋將於3月1日起至31日進行設施檢測、更換等保養工程，施工期間暫停預約及開放。（太管處提供）中央社記者張祈傳真 111年2月9日

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（中央社記者張祈花蓮縣9日電）太魯閣國家公園管理處今天表示，山月吊橋將於3月1日起至31日進行設施檢測、更換等保養工程，施工期間暫停預約及開放。

山月吊橋橫跨立霧溪，全長196公尺，寬2.5公尺，橋面距離溪谷153公尺，2020年再次修復開放，採預約制，每天限額1200人參觀。

山月吊橋視野開闊，站在橋面上可俯瞰燕子口峽谷、立霧溪蜿蜒山間等美景，重新開放後很快成為園區人氣景點，太管處統計，今年農曆春節初二至初四期間，採免預約排隊入場，3天共計有逾9000人排隊參觀。

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不過也因吊橋居高臨下，風勢強勁，山月吊橋設有不少防風設備，如側邊設置風速器，當風速過大即通知疏散人群；橋面中央也設置格柵，以利峽谷風穿越，減少吊橋跟強風造成震動，增加穩定性。

太管處今天發布新聞資料指出，3月份將進行山月吊橋保固期間主索、抗風索及鋼結構保固維修及設施檢測等，施工期間暫停預約及開放，工程如受天候影響而延長或改變工期，將另行公布。（編輯：陳仁華）1110209