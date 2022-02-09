更多編輯台推薦新聞：
明金成心肌梗塞過世 出現哪些症狀要當心？6大預防重點一次看
生活

明金成心肌梗塞過世 出現哪些症狀要當心？6大預防重點一次看

法媒訪彭帥遭批淪中國宣傳機器 記者坦言無法證明她沒事
兩岸

法媒訪彭帥遭批淪中國宣傳機器 記者坦言無法證明她沒事

2022奧斯卡金像獎 主要入圍名單
娛樂

2022奧斯卡金像獎 主要入圍名單

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包
生活

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
韓國單日確診不到一週翻倍恐壓垮照護體系 放棄清零防疫策略
首頁 / 生活
COVID-19疫苗
新聞專題
COVID-19疫苗2/300

1922第22期疫苗預約逾107萬人完成 莫德納剩不到13萬劑可搶

2022/2/9 18:37（2/9 19:40 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
第22期1922平台追加劑9日起開放預約，截至下午5時已有107萬人完成預約，其中莫德納最搶手。（中央社檔案照片）
第22期1922平台追加劑9日起開放預約，截至下午5時已有107萬人完成預約，其中莫德納最搶手。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎、張茗喧台北9日電）第22期1922平台追加劑自今天上午10時起預約，據中央流行疫情指揮中心統計，截至下午5時，有107萬1431人完成預約疫苗，仍是莫德納最搶手，剩不到13萬劑可供預約接種。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗被視為恢復正常生活關鍵之一，第22期1922疫苗預約平台自今天上午10時起，開放民眾分流預約接種疫苗追加劑，可供應量154萬8233劑疫苗作為加強劑，莫德納釋出逾81萬劑、BNT有58萬劑以上、高端則約有11萬劑、AZ約2萬劑。

農曆春節後首波COVID-19疫苗預約，據指揮中心統計，截至今天下午5時，107萬1431人完成預約，開放首日預約率已近7成。以各廠牌預約人數分析，仍是莫德納疫苗預約最踴躍，逾81萬劑名額中已有68萬6449人預約。

同樣是mRNA疫苗的BNT疫苗開出58萬劑以上名額，已有34萬686人，預約率約為58%；高端疫苗共開出11萬劑名額，已有3萬8738人預約、預約率約為33%；連不建議作為追加劑的AZ疫苗也有5558人預約。指揮中心發言人莊人祥說，22期預約截至11日中午12時，呼籲符合資格者趕快預約。

指揮中心指揮官陳時中今天下午在記者會中表示，2月8日COVID-19疫苗接種20萬4567人次，接種數不算多，施打廠牌最多為BNT。COVID-19疫苗接種人口涵蓋率第1劑81.96%、第2劑75.07%、免疫功能低下或受抑制病人的基礎加強劑接種率0.73%、一般人追加劑接種率24.96%。（編輯：張芷瑄）1110209

延伸閱讀
台灣能研發mRNA疫苗？ 陳時中：許多關卡要突破勞工打第3劑可請疫苗接種假 雇主可不給薪陪長者打疫苗照服員加碼200元津貼 受居家服務家庭免多收費日本研究 喝酒與年齡影響疫苗接種後抗體量1922疫苗預約平台將重啟 陳時中：庫存夠、打不到來找我
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀