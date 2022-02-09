1922第22期疫苗預約逾107萬人完成 莫德納剩不到13萬劑可搶

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第22期1922平台追加劑9日起開放預約，截至下午5時已有107萬人完成預約，其中莫德納最搶手。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳婕翎、張茗喧台北9日電）第22期1922平台追加劑自今天上午10時起預約，據中央流行疫情指揮中心統計，截至下午5時，有107萬1431人完成預約疫苗，仍是莫德納最搶手，剩不到13萬劑可供預約接種。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗被視為恢復正常生活關鍵之一，第22期1922疫苗預約平台自今天上午10時起，開放民眾分流預約接種疫苗追加劑，可供應量154萬8233劑疫苗作為加強劑，莫德納釋出逾81萬劑、BNT有58萬劑以上、高端則約有11萬劑、AZ約2萬劑。

農曆春節後首波COVID-19疫苗預約，據指揮中心統計，截至今天下午5時，107萬1431人完成預約，開放首日預約率已近7成。以各廠牌預約人數分析，仍是莫德納疫苗預約最踴躍，逾81萬劑名額中已有68萬6449人預約。

同樣是mRNA疫苗的BNT疫苗開出58萬劑以上名額，已有34萬686人，預約率約為58%；高端疫苗共開出11萬劑名額，已有3萬8738人預約、預約率約為33%；連不建議作為追加劑的AZ疫苗也有5558人預約。指揮中心發言人莊人祥說，22期預約截至11日中午12時，呼籲符合資格者趕快預約。

指揮中心指揮官陳時中今天下午在記者會中表示，2月8日COVID-19疫苗接種20萬4567人次，接種數不算多，施打廠牌最多為BNT。COVID-19疫苗接種人口涵蓋率第1劑81.96%、第2劑75.07%、免疫功能低下或受抑制病人的基礎加強劑接種率0.73%、一般人追加劑接種率24.96%。（編輯：張芷瑄）1110209