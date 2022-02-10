展望會：疫情3級警戒期間 14%弱勢孩童吃不飽

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台灣世界展望會指出，根據調查，2021年台灣3級警戒期間，展望會所服務兒少有14%自述日常飲食不夠，比例是一般兒少的3.6倍，顯示經濟弱勢兒童在疫情警戒期間，更容易遭遇食物不足、營養不均的困境，不僅影響發育，也造成孩子成長的健康風險。 （台灣世界展望會提供）中央社記者吳欣紜傳真 111年2月10日

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（中央社記者吳欣紜台北10日電）台灣面臨Omicron病毒威脅，而弱勢家庭除擔憂疫情影響生計，也須擔憂飲食問題，台灣世界展望會今天說，疫情3級警戒期間，有14%弱勢兒少吃不飽、營養不均，造成健康風險。

台灣世界展望會發布新聞稿指出，根據調查，去年台灣3級警戒期間，展望會所服務兒少有14%自述日常飲食不夠，比例是一般兒少的3.6倍，顯示經濟弱勢兒童在疫情警戒期間，更容易遭遇食物不足、營養不均的困境，不僅影響發育，也造成孩子成長的健康風險。

其中，4歲的小雲是五個孩子中的老么，一家七口住在狹小的鐵皮屋裡，爸爸辛勤地採山蘇、打零工，努力想撐起全家生計，但每個月僅約新台幣1萬元收入，生活相當辛苦，也較難為孩子們預備營養均衡的飲食。

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台灣世界展望會會長李紹齡指出，疫情衝擊弱勢家庭生計，甚至有些家庭連三餐都沒著落，展望會透過「紅包傳愛」募集健康紅包，去年共為3萬8210人次提供營養補充品與送餐服務，協助消除經濟弱勢家庭與一般家庭間的資源不平等，使孩子獲得成長所需營養，可以安心成長。

展望會呼籲，希望社會大眾響應「紅包傳愛—讓孩子成為更好的大人」活動，為弱勢家庭兒少募集助學、健康、平安、希望紅包，支持孩子健康長大，有機會成為更好的大人。（編輯：陳政偉）1110210