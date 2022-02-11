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COVID-19疫苗
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COVID-19疫苗2/300

第22期逾133萬人預約疫苗第3劑 14日起開打

2022/2/11 16:36（2/11 17:47 更新）
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第22期疫苗預約11日中午12時截止，157萬名額共133.1萬人預約第3劑、預約率約84％。圖為台北捷運松山站中型接種站。 （中央社檔案照片）
第22期疫苗預約11日中午12時截止，157萬名額共133.1萬人預約第3劑、預約率約84％。圖為台北捷運松山站中型接種站。 （中央社檔案照片）
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（中央社記者張茗喧、江慧珺台北11日電）第22期疫苗預約今天中午12時截止，157萬名額共133.1萬人預約第3劑、預約率約84％，其中莫德納（Moderna）79.7萬人預約、預約率約95％，14日起開打。

第22期1922 COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗預約平台9日上午10時起開放預約，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥下午在疫情記者會表示，莫德納共83.9萬名額，79.7萬人預約，預約率約95％；輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech）共58.5萬名額，46.2萬人預約，預約率約78％；高端11.7萬名額，6萬人預約，預約率約51％；阿斯特捷利康（AstraZeneca）共2.8萬名額，1萬人預約，預約率約35％。

指揮中心指揮官陳時中說，昨天共接種30萬2712劑，涵蓋率第1劑82.18％、第2劑75.38％、第3劑27.14％，基礎加強劑0.75％。

此外，媒體報導，中央研究院搶先全球發表第1個針對Omicron變異株的次世代mRNA疫苗。

陳時中表示，中研院成果令各界振奮，但目前人體試驗還沒開始，純粹是體外測試偽病毒或類病毒，確實產生抗體，後續還有很多事要做，不清楚研發期程，如果需指揮中心幫忙會盡量協助，期許繼續努力。

至於台北市長柯文哲指美國疫苗已打到5歲，台灣停在12歲，呼籲確認防疫戰略；陳時中說，各國疫苗政策考量重點除要確保利大於弊，也要評估疫情產生情況及專家判斷，但台灣現況相對難判斷，美國染疫人數多，相對容易判斷。（編輯：李明宗）1110211

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