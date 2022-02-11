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大樂透頭獎3.49億元1注獨得 獎落新竹市

2022/2/11 22:08（2/11 22:15 更新）
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大樂透第111022期11日開獎，頭獎1注中獎，在新竹市香山區開出，獨得獎金新台幣3億4929萬5127元。（中央社檔案照片）
大樂透第111022期11日開獎，頭獎1注中獎，在新竹市香山區開出，獨得獎金新台幣3億4929萬5127元。（中央社檔案照片）
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（中央社台北11日電）大樂透第111022期今晚開獎。中獎號碼為46、44、24、30、23、42，特別號48；派彩結果，頭獎1注中獎，在新竹市香山區開出，獨得獎金新台幣3億4929萬5127元。

大樂透今天頭獎3.49億元在新竹市香山區朝山里中華路五段738號的財神發商行開出，由一注獨得。下期（2/15）預估銷售2.5億元，頭獎金額保證1億元。

貳獎2注中獎，各得獎金新台幣225萬2832元。

本期大樂透春節大紅包獎號：47、10、04、17、39、30、16、13、07。開出21組，總中獎注數25注，其中18組為單注中獎，2組為2注均分，1組為3注均分。活動截至本期為止累積開出大紅包組數318組，剩餘42組，次期（2/15）將繼續加開大紅包獎項。

派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。（編輯：林克倫）1110211

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