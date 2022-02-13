陳宗彥籲勿堅持「全勤」執念 有症狀盡快就醫

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（中央社記者陳俊華台北13日電）內政部次長陳宗彥今天說，全勤是一種迷思，在疫情肆虐時，民眾若身體不適還勉強上班、上課，恐會影響一群人安危；當民眾有疑似症狀時應盡快就醫，不要堅持「全勤」執念。

內政部次長、指揮中心副指揮官陳宗彥下午在臉書發文表示，春節結束後開工、寒假放完開學，但假日的狂歡、聚會、出遊、訪友等活動，可能產生的考驗正要開始，是否有做好防疫措施，病毒傳播鏈會給答案。

陳宗彥說，友人向他抱怨，因為怕學校停課、公司消毒、周邊友人隔離，導致無法全勤，所以就算身體不適、有感染疑慮，也會硬撐著去上學、上班；「全勤」是一種迷思，他在高中就拿全勤獎，但忍受病痛繼續工作、勉強上課，值得表揚嗎？在疫情肆虐的今天，全勤迷思已不是一個人的執著，而是一群人的安危。

陳宗彥表示，過去沒有這樣刁鑽難纏的傳染病，面對世紀病毒的威脅，要拜託民眾改變觀念，身體不適時，不要亂買成藥、強壓病徵，更不要勉強去上班上課；如果帶有病毒，是會感染家人、同學、同事和師長，會帶來更大規模的匡列和醫療成本。

陳宗彥說，當民眾遇有疑似症狀，要做的是盡快就醫，確認健康狀態，遵從防疫措施，不只保護自己，也保護家人、同事跟公司，更是保護國家社會跟醫療體系，也及時截斷傳播鏈。

陳宗彥表示，拜託民眾不要堅持「全勤」執念，身體不適盡快就醫，保護自己也是守護彼此。（編輯：黃國倫）1110213