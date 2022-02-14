追求異性死纏爛打 新北家防提醒小心觸犯跟騷法

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（中央社記者王鴻國新北14日電）新北市家防中心今天表示，情人節是告白與脫單好時機，但追求者死纏爛打要小心觸犯跟騷法，有案例因徘迴巧遇及站崗等緊迫盯人，嚇到對方報警處理，可能因觸犯跟騷法遭送辦。

新北市家庭暴力暨性侵害防治中心發布新聞稿指出，中心在110年度受理親密關係暴力通報案件共1萬1260件，其中受害男性有1593人，女性為7114人，男女受害通報比例約為2比8，顯示女性還是處於較弱勢受害的一方。

新北市家防中心主任許芝綺表示，親密關係的確認，並非一廂情願，而是要尊重對方想法，日前就有案例，「雯雯」是大學2年級學生，有學長積極追求，不僅常傳送問候訊息及在上下課時藉機聊天，還會在租屋處前徘迴，還在公車、捷運、餐廳等地點都會巧遇。

許芝綺指出，「雯雯」面對學長的追求，感到壓力並保持距離，但學長仍送花、送禮，甚至親送早、午餐並希望接送上下課，但都遭「雯雯」拒絕；情人節前夕，「雯雯」在租屋處巷口看見學者站崗，嚇得連忙打電話向室友求助，室友幫忙打電話給警方，警察到場後將學長帶回派出所詢問並告誡。

許芝綺說，去年11月中立法院三讀通過「跟蹤騷擾防制法」已明確定義8大跟騷樣態，包含監視、守候、尾隨等，最重可處5年有期徒刑，例如上述案例中的學長不顧對方意願而盯梢守候或尾隨接近等行為都會觸法。

她呼籲民眾若遭到跟蹤騷擾，可以尋求警方核發書面告誡，若遇緊急狀況，請撥打110專線報警求助。（編輯：戴光育）1110214