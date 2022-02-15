缺工頻傳 失業者投入營造業獎勵計畫延長辦理

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳欣紜台北15日電）勞動部為鼓勵失業勞工投入營造業，穩定就業1個月就可領新台幣5000元至7000元獎勵金，由於試辦獎勵計畫於去年底到期，考量業界屢喊缺工，勞動部將延長試辦計畫到今年底。

勞動部去年為配合現階段前瞻基礎建設及台商回流投資發展，導致營造業人力需求推升，前年9月發布「鼓勵失業勞工受僱營造業工作試辦計畫」，提供失業勞工最高10萬8000元的就業獎勵津貼，鼓勵失業勞工從事營造業，並協助充實營造業人力。

試辦計畫原在去年底到期，勞動部勞動力發展署就業服務組組長陳世昌告訴中央社記者，考量營造業仍喊缺工，因此將延長試辦計畫到今年底，後續將視業界情況，不排除再延長一年。

依據規定，失業勞工只要是非自願離職且失業滿30天以上，後續向公立就業服務機構辦理求職登記，經推介受僱於營造業法所訂的綜合營造業、專業營造業及土木包工業廠商從事營造業工作，且受僱同一雇主滿30天，就可適用「鼓勵失業勞工受僱營造業工作試辦計畫」。

不過，這不包含從事會計、財務、文書等商業及行政專業人員、商業及行政助理專業人員、事務支援人員的工作。

依據規定，失業勞工經推介受僱於同一雇主滿30天，且每月薪資不低於勞動部公告的每月基本工資者，依任職期間，每月發給5000元至7000元就業獎勵，最長發給18個月，最高獎勵10萬8000元。（編輯：張芷瑄）1110215