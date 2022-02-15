門諾與馬偕合作公費生 添東部護理生力軍

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門諾醫院與馬偕醫護專校2016年首度合作護理公費專班，首屆公費護理師13人去年已進入門諾服務，第2屆再增12名，日前到門諾醫院實習，盼能貢獻所學為家鄉盡一份心力。（門諾醫院提供）中央社記者李先鳳傳真 111年2月15日

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（中央社記者李先鳳花蓮縣15日電）門諾醫院與馬偕醫護專校2016年首度合作護理公費專班，首屆公費護理師13人去年已進入門諾服務，第2屆再增12名；今年度公費生招募24名，享5年全額學雜費補助，畢業保證就業。

門諾醫院今天發布新聞資料表示，去年喜迎13名馬偕護理公費生投入照護行列，今年可望再添12名護理生力軍。為了歡迎第2屆學弟學妹回到院內實習，首屆的學長姐帶領至院區巡禮，也透過親身的分享，鼓勵不怕挫折、勇往直前，將來能夠貢獻所學為家鄉盡一份心力。

去年才迎接第1屆的公費護理師踏入職場，今年下半年也即將再有新血的加入，護理部主任林雅蘋表示，門諾醫院自2016年推動東部護理人員培育計畫，並與馬偕醫護專校攜手合作開設護理公費專班，至今已邁入第6年，看到花蓮的孩子學有所成回到家鄉服務，十分感動。也期許同學們秉持著決心與毅力，為成為護理師的最後一哩路繼續努力，順利考取證照返鄉服務。

目前服務於內科病房的學姊謝馨瑩說，5年的時間很快，雖然過程中總有挫折、沮喪的時刻，但很高興大家都撐過來了，期盼下半年能夠一起在門諾的大家庭服務，共同實踐護理的初衷，讓每一名住在醫院裡的病患獲得最溫暖的照顧。

第2屆護理公費生陳祈叡表示，感謝門諾醫院提供5年來不論是課業、生活費及其他獎助方案的協助與關懷，讓他能夠無後顧之憂的專注在課業上，也期許自己畢業後善盡所學，為家鄉需要照顧的人盡一份心力。

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門諾醫院指出，感謝社會各界對東部護理培育計畫的支持，不論捐款多寡，都是對人才培育的肯定，也因大家對東部護理照護的重視，才能讓這項培育計畫持續推動。

2022年護理公費生招募即將展開，今年預計招收24名，凡戶籍是花蓮縣國中應屆畢業生，對護理工作有興趣者都歡迎報考；通過徵選且完成入學者，門諾醫院除了提供5年全額補助學雜費，還有生活費、獎學金，畢業保證就業。（編輯：張芷瑄）1110215