湯圓業績增逾5成 量販超市：民眾偏好傳統口味

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（中央社記者曾智怡台北15日電）過完新年馬上迎來元宵節，量販超市搶攻湯圓商機。業者觀察，近年不少廠商爭相推出特色口味搶市，但花生、芝麻等傳統口味仍穩居銷量寶座；延續過年節慶氛圍及近日天冷，帶動湯圓品項業績較1月成長超過50%。

家樂福告訴中央社記者，傳統口味的芝麻湯圓穩居銷售冠軍，占整體湯圓營業額超過30%；其他特色口味則以紫糯米芝麻、抹茶口味為主，森永牛奶糖口味更是今年度的銷售熱點。

家樂福表示，近日天氣冷加上延續過年節慶感，湯圓品項相較於1月的銷售，元宵節近日業績成長超過50%；值得注意的是，1月也涵蓋農曆年，民眾在過年期間早就開始吃湯圓，在比較基期較高的情況下，更凸顯元宵節湯圓買氣。

另一方面，疫情推升生鮮外送商機，家樂福今年首次在Uber Eats推出「今晚想來點元宵」及foodpanda「元宵慶團圓」專區。家樂福指出，對消費者來說，專區購物可省去搜尋特定品項的時間，預期元宵專區銷量將成長2倍以上。

傳統口味深植人心，愛買表示，花生、芝麻、鮮肉等傳統口味湯圓銷量較佳，近3日是買氣高峰，和平日銷量相比，成長幅度逾5成；同時，常溫的易開罐花生湯、紅豆紫米、八寶粥等銷量也成長1成以上，讓零廚藝的消費者也能應景過元宵。

愛買透露，去年底冬至和今年元宵節，桂冠湯圓與卡通櫻桃小丸子聯名，附上花生粉、芝麻粉讓民眾DIY，增進親子樂趣，「傳統湯圓加上IP加持」，限量開賣很快就完銷。

根據全聯統計，去年湯圓共賣出700萬盒以上，較2020年成長15%，為歷年新高；其中，元宵與冬至2大必吃湯圓節日，各別賣出超過40萬盒與近80萬盒銷量。

全聯指出，近年雖有不少廠商爭相推出特色口味搶市，但湯圓熱銷前3名仍以傳統口味為主，分別為桂冠湯圓的芝麻、花生、鮮肉口味，而3個口味的銷量就占整體約5成。

除量販超市外，超商也推出元宵湯圓優惠，統一超商表示，除花生、芝麻等經典口味外，今年整合線上及線下擴大引進多款創意湯圓，讓消費者不只有傳統口味選擇，帶動相關類別業績較去年同期成長2成。

全家表示，過年節慶感尚未消退，加上天冷因素，實體店鋪傳統湯圓這兩天迎來購買高峰。（編輯：張良知）1110215