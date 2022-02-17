平台可調違規紀錄 外送員工會憂工作權受影響

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（中央社記者吳欣紜台北17日電）公路總局研擬「機車外送員交通安全指引」，經外送員授權，平台業者可調閱外送員違規資料，全國外送產業工會不滿，若違規資料不分上線、下線時段，恐影響外送員工作權。

公路總局為加強對外送平台業的管理，正研擬「機車外送員交通安全指引」，要求外送平台提供外送員保險，並加強管理，且平台業者可向監理單位調閱外送員違規資料，但必須經外送員簽署授權書。

不過，此規定引起外送員不滿，全國外送員產業工會在臉書粉絲專頁質疑，要求外送員簽授權書讓平台可以獲得違規資料，如同逼外送員簽個資賣身契。

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全國外送產業工會指出，外送員非職業駕駛，卻要受到比職業駕駛更嚴格的24小時監視，這樣並不合理，若違規資料不分上線、下線時段，要將外送員無論有無上線工作時段的所有違規，都提供給平台業者做處置，是侵害外送員工作權與個資權。

工會認為，若依照指引內容，如果是下班時期的違規，都會被通報所有外送平台，讓平台對外送員做處置，只要有一次違規，所有已登錄的平台都會受到影響，對外送員工作權影響非常巨大，呼籲公路總局不應設下這樣的規定。（編輯：陳政偉）1110217