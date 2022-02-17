台灣全面恢復引進移工 越南勞務輸台市場仍低迷

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台灣自15日起恢復引進越南移工，河內市一家醫院16日湧入不少為了赴台工作而前往體檢的越南移工，不過目前越南勞務輸台市場並未立即活絡。（讀者提供）中央社記者陳家倫河內傳真 111年2月17日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳家倫河內17日專電）台灣15日起恢復引進越南移工，但越南的勞務輸台市場氣氛仍舊低迷。仲介說，台灣防疫堅持清零，要避免感染「一架飛機只能載一人，這可能嗎？」業界普遍觀望，不敢躁進。

台灣為防範COVID-19（2019冠狀病毒疾病）自2021年5月19日暫緩所有移工入境，並於2022年2月15日啟動第2階段移工專案引進，菲律賓、越南這兩個移工來源國在列。

台灣去年是越南的最大雇主國，共有近2萬名移工赴台，不過台灣恢復引進越南移工的政策，並未立刻引發市場「報復性反彈」，前往駐越南代表處申請辦理簽證的件數近3天來單日都低於30件，與先前單日約300件相差甚遠。

一名勞務仲介表示，台灣恢復引進越南移工是一件好事，移工們得知也很開心，但是市場沒有立刻活絡，是因為還有很多行政手續要辦理，再來台灣的防疫思維說穿了就是「清零」，勞務輸出執行上並不容易。

這名勞務仲介向中央社表示，台灣目前要求移工搭機赴台前必須先在越南一人一室隔離48小時，且只要同一仲介公司有2名移工赴台被驗出確診，公司就要先暫停運作接受調查，看看作業是否有疏失。

這名勞務仲介說，移工在越南隔離48小時後，前往機場與在飛機上的3小時都有可能被感染，而一旦被驗出確診，公司就要先暫停運作，「我怎麼能碰運氣，反正都等9個月了，再等一下讓狀況明朗。」

他觀察，越南的勞務仲介同行對於台灣嚴密的檢疫要求該如何落實、移工確診後的責任歸屬仍有一些困惑，「最保險也最容易釐清責任的方式就是一架飛機只載一個人，但這可能嗎？」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

仲介表示，台灣真的很缺工，家事移工的需求又更為緊急，因為一名外籍看護一個月薪水新台幣1萬7000元，如果在台灣請看護日薪要2000元，就有一名月領3萬5000元的台灣上班族一直跨海求助，盼外籍移工能快快赴台。

目前許多越南的勞務仲介已經陸續安排移工去醫院體檢，醫院內的確湧入不少移工，然而仲介業者研判，由於目前大家都還在觀望，看同業們勞務輸出的情況順不順利，因此越南勞務輸台市場要轉為活絡，估計得到3、4月。（編輯：高照芬）1110217