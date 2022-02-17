藍領移工、僑外生有條件申請永久居留 4月底上路

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行政院會17日通過移工留才方案，適用對象包含在台工作6年以上資深移工符合薪資條件、技術條件者，產業類包含製造業、營造業、海洋漁撈、農業（限外展、農糧）等可申請永久居留。中央社記者鄭傑文攝 111年2月17日

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（中央社記者賴于榛台北17日電）行政院會今天通過移工留才方案，未來在台工作滿6年以上移工，及取得台灣副學士學位的僑外生符合薪資與技術條件者，可由雇主申請為中階技術人力，且滿5年後可申請永久居留。全案預計4月底前上路。

行政院長蘇貞昌今天在行政院會聽取勞動部報告「移工留才久用方案」，並裁示通過。

勞動部勞動力發展署長蔡孟良出席院會後記者會表示，台灣中階技術人力缺工逐年擴大，110年缺工就達13.1萬人，且鄰近國家爭相延攬並留用優秀外國技術人力，包含日本、新加坡也都積極提出方案，延攬台灣所培養的中階技術人力。

為了留才，蔡孟良說，移工留才久用方案適用對象，包含在台工作6年以上資深移工符合薪資條件、技術條件者，以及副學士僑外生符合薪資條件、技術條件者，均得由雇主申請從事中階技術工作。

根據方案，上述兩類對象的開放類別有所限制，產業類包含製造業、營造業、海洋漁撈、農業（限外展、農糧）；社福類則為機構看護工、家庭看護工，以及其他經指定的國家重點產業。

薪資條件部分，依類別來分，產業類每月經常性薪資應達新台幣3.3萬元以上，或年總薪資達50萬元以上，僑外生則是首次聘僱3萬元，續聘回歸須達3.3萬元；社福類，機構看護每月經常性薪資應達2.9萬元以上，家庭看護則應達2.4萬元以上。

技術條件限制則包含，各部會指定證照範圍、各訓練課程應累計時數達80小時、實作認定、通過台灣語文能力測驗及完成20小時教育訓練課程等。另外，產業類經常性薪資達3.5萬元以上，就可免技術條件。

藍領移工、僑外生一旦從事中階技術工作滿5年，得依移民法規定申請永久居留，但須符合每月總薪資5萬500元以上或取得乙級專業技能證明。

另外，為保障民眾就業，該方案也有比例限制，產業類雇主申請中階人力名額，不超過移工核配比率25%；移工、中階人力及外國專業人才合計不超過總員工50%。

行政院發言人羅秉成在行政院會後記者會時轉述，蘇貞昌在院會中指出，過去受限於法令，移工達到一定年限就必須離開台灣，白白把訓練的人才送給他國。

蘇貞昌說，盼最短時間內，能夠補充產業所需的人力，按照規劃目標，到2030年，補充人力部分，資深移工能達8萬人、僑外生8萬人。

蘇貞昌表示，請勞動部等相關部會盡速盤點相關配套措施與法規命令的修正，希望能在今年4月底以前正式上路。（編輯：謝佳珍）1110217