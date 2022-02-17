止痛藥「飛佳膜衣錠」不純物超標 85萬錠下架

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（中央社記者張茗喧台北17日電）食藥署今天公布回收3款藥品，消炎止痛藥「飛佳膜衣錠100毫克」因不純物超標，85萬錠即起回收，皮膚用藥「易麗膚泡沫液」、「衛膚龍軟膏」主成分含量不符規定，即起回收。

衛生福利部食品藥物管理署公布最新藥品回收警訊，科華生技「易麗膚泡沫液」、仙台藥品「衛膚龍軟膏」主成份含量不符規定，永勝「飛佳膜衣錠100毫克」不純物超過容許量上限，多批次將回收。

食藥署品質監督管理組科長傅淑卿接受記者電話聯訪時表示，飛佳膜衣錠100毫克為一款止痛消炎藥，主要用於治療退化性關節炎、類風濕性關節炎、僵直性脊椎炎所引起的疼痛及發炎症狀。

傅淑卿說，業者發現這款藥品製造一年後，總不純物濃度達容許量上限1.3%，2批次、約85萬錠須回收；據調查，這款藥品為健保給付用藥，2019、2020年市占率約10%，年申報量約330萬至350萬錠。

傅淑卿表示，業者調查發現，藥品內不純物濃度之所以增加，很可能和主成分安定性有關，例如濕度太高導致藥物降解速度加快，因此藥廠已提調整包裝、增加氣密性。

至於另一款易麗膚泡沫液則外用泡沫液體藥品，傅淑卿說，這款藥主要用來治療急慢性濕疹、皮膚炎等皮膚疾病，經抽驗發現主成分含量不足70%，低於標準95%，1批、約1200瓶即起回收。

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傅淑卿指出，衛膚龍軟膏同樣是用於治療濕疹、過敏性皮膚炎、蕁麻疹等皮膚疾病，經檢驗發現主成分含量低於標準90%，僅剩約80%，2900多支即起回收。

傅淑卿表示，易麗膚泡沫液、衛膚龍軟膏均為自費用藥，並無用量統計，上述3款藥品廠商須於1個月內繳交調查報告，並於2個月內回收完畢。（編輯：管中維）1110217