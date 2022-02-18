屆齡退休勞工 勞發署協助再就業

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（中央社記者吳欣紜台北18日電）依據勞保局資料，國內目前有7萬2000多名即將屆齡退休勞工，勞動部勞動力發展署今天說，最快將在第2季自辦中高齡退休後再就業協助措施活動，鼓勵屆齡退休勞工再就業。

勞動部今天舉行例行業務報告，勞動部勞動力發展署身心障礙及特定對象就業組組長施淑惠指出，為了協助屆齡退休者及退休高齡者，勞動部已經開始受理雇主申請「中高齡退休後再就業準備協助措施補助計畫」以及「僱用退休高齡者傳承專業技術及經驗補助計畫」。

施淑惠表示，「中高齡者退休後再就業準備協助措施補助計畫」是鼓勵雇主為將屆齡退休的64歲中高齡者，辦理或提供職涯發展、就業諮詢、創業諮詢服務等退休後再就業準備相關措施，鼓勵再就業，雇主可向勞動部勞動力發展署申請諮詢費用或講師鐘點費等相關補助，也可多單位聯合申請，每一雇主每年最高可申請新台幣50萬元。

施淑惠表示，依據勞保局資料，國內目前有7萬2000多名即將屆齡退休勞工，除了鼓勵雇主提供屆齡退休勞工再就業協助措施，發展署也預計最快今年第2季由各分署自辦活動，鎖定屆齡退休勞工，提供勞工透過活動尋求各項再就業協助措施。

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除了自辦活動，施淑惠也提到，今年將於台中設立銀髮人才資源中心，也有多個縣市申請設立銀髮人才據點，盼能提供中高齡勞工再就業協助。

根據勞動部統計，110年底的高齡勞參率突破9%，高齡勞動人口也從109年的34萬3000人增加到37萬人，而中高齡就業專法上路後，截至去年底已推介17萬2462人次中高齡及高齡者就業，核定576件相關補助措施，約有3540人受益。（編輯：吳協昌）1110218