寒流來襲 太平山19到21日有機會降雪

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣18日電）寒流南下，根據氣象局今天公布的「一週溫度曲線」，位於宜蘭的太平山國家森林遊樂區，19日晚間、20日全天、21日白天為陰有水或雪。林務局籲，上山遊客注意保暖、注意路況。

太平山國家森林遊樂區管理中心經理林志雄向中央社記者表示，海拔約1900公尺高的太平山國家森林遊樂區在週末假日，於凌晨4時開園，平日清晨6時開園，每天晚間8時閉園。

他說，寒流將來襲，通往遊樂區的山路可能在夜間或凌晨路面結冰，近日開園之前將派員先巡視路面；若有結冰將實施管制，待破冰或冰層融化後，車輛通行無虞情況下才會機動開放通行，請遊客屆時配合管制。

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林志雄表示，近日遊樂區的太平山莊住宿都已客滿，每天晚間6時會勸離一日遊的民眾，呼籲為了安全，沒有登記住宿民眾不要夜晚停留山區於車內過夜，也請遊客注意保暖，注意山區屆時可能起濃霧等路況。

根據中央氣象局今天公布的一週溫度曲線，位於宜蘭的太平山國家森林遊樂區，19日晚間、20日全天、以及21日白天，都為陰有水或雪的天氣。一週溫度曲線顯示，19日晚間到21日白天，太平山最低溫為攝氏0度，最高溫為5度。（編輯：方沛清）1110218