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高雄YouBike2.0 大專院校前30分鐘免費優惠

2022/2/19 10:11
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（中央社記者曾以寧高雄19日電）繼高中職以下學生YouBike2.0前30分鐘免費騎乘優惠後大受好評，高市府自21日起到年底，加碼推出大專院校學生同享前30分鐘免費騎乘優惠，培養學生族群綠色運輸習慣。

高市府去年8月25日推出高中職以下學生YouBike2.0前30分鐘免費騎乘優惠後大受好評。高雄市政府交通局今天表示，自2月21日起至12月底，只要高雄市大專院校以下學生使用一卡通數位學生證、一卡通高雄學生認同卡或兒童卡租借YouBike2.0享前30分鐘免費。

交通局新聞稿表示，高雄YouBike2.0公共自行車系統設站靈活且更近更密、採無電輕樁系統，與微笑單車團隊積極建置作業下，目前累計啟用多達1060處租賃站。

依交通局運輸設施科數據，高雄YouBike2.0註冊票卡數突破88萬張，累計超過1500萬人次使用，學生使用人數更創下新高，已由去年每日3000人次成長到7000多人次，已成為時下「通勤通學族群」最佳交通選擇。

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另外，依微笑單車公司最新出爐調查更顯示，高雄YouBike2.0滿意度高達97.3%；其中，高達5成1的受訪民眾是利用YouBike2.0取代汽、機車。

對於仰賴捷運、輕軌、公車、渡輪及台鐵等公共運輸的族群，交通局在高市各主要交通運輸場站都已建置YouBike2.0租賃站，提供第一哩及最後一哩接駁服務，也提供YouBike2.0搭配各種公共運輸的轉乘優惠減輕民眾負擔。（編輯：孫承武）1110219

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