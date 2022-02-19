新北增5例 板橋某男國中生疑遭同班確診者感染

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新北市長侯友宜（圖）19日在COVID-19疫情記者會中，公布新北再增5例個案，其中案20020住在新莊區，為新北市某集中檢疫中心女護理人員，已接種3劑疫苗；其餘有3例居隔陰轉陽、1例居隔採檢陽性個案。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年2月19日

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（中央社記者黃旭昇新北19日電）新北市政府今天公布新增5例COVID-19確診個案，1名為集中檢疫中心護理師，4名為居家隔離期採檢陽性或陰轉陽。其中，板橋某國中男學生疑受同班確診女同學（案19951）感染。

新北市長侯友宜、副市長劉和然、衛生局長陳潤秋今天下午舉行新北市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會，公布新增5例個案，其中，案20020住新莊區，為新北市某集中檢疫中心女護理人員，已接種3劑COVID-19疫苗。

陳潤秋表示，案20020於集中檢疫中心紅區擔任接待確診個案工作，每7天接受例行核酸檢測（PCR）採檢，11日採檢為陰性，18日採檢為陽性，Ct值23.48，收治專責病房隔離治療。

陳潤秋指出，這名護理師先前曾照顧病患，最有可能是在照顧境外落地採檢的病患時受感染，但將進一步基因比對確認；檢疫中心醫護人力，不受影響。

新北市衛生局秘書高詩琪接受媒體訪問時說，案20020生活單純，活動範圍都是上班與回家，2月14日至18日期間，於集中檢疫中心接觸14人、家人朋友4人；共18人匡列居家隔離，採檢都是陰性，沒有公共足跡。

侯友宜指出，其餘有3例居隔期間陰轉陽、1例居隔期間採檢陽性，都是與台北市用餐、KTV聚會相關。不過，個案居住在新北市，新北市府有責任守好疫情。

新北市衛生局公布，案20019是板橋區某國中的男學生，為確診案19951女學生的同班同學，但他並未接種疫苗。17日遭匡列接觸者居家隔離，採檢PCR陽性，Ct值35，收治專責病房治療。

衛生局指出，案20019採檢陽性，研判與他未接種疫苗有關，已匡列這名學生的家人及補習班等接觸者共143人；包括家人、同班上課學生、老師共139人採檢都是陰性，其餘持續採檢。這名學生的生活圈，主要是上學與在家。

陳潤秋說，新北疫苗覆蓋率第1劑83%、第2劑78%、第3劑為36%；新北市教育局與分區中心學校、校長協會、教師會、家長團體召開防疫應變小組會議，決議新北校園停課標準恢復為中央的規定；板橋區這所國中因全校有2人確診，全校停課14天。

衛生局指出，居家隔離陰轉陽的3名個案都住在永和地區，是一家人的奶奶與2名孫子，是案19928、19929確診夫妻的同住家人，都是台北市餐廳KTV群聚案的接觸者；個案13日與家人一同用餐，沒有參與後續的KTV聚會。

衛生局表示，案20066是案19928的母親，60多歲女性（奶奶），已接種2劑疫苗，16日遭匡列居隔，採檢PCR陰性；18日居隔期間出現喉嚨痛、發燒症狀，經採檢奶奶與2名孫子PCR轉為陽性，轉收治專責病房治療。

至於2名孫子中，4歲男童案20067、1歲男童案20068都無症狀。4歲男童就讀的永和區某幼兒園，全園師生預防性停課5天。

衛生局今天並公布確診者足跡，案19816於2月6日曾前往永和區小螺波餐飲（永和頂溪站），案20019於2月14至17日搭乘台北捷運板南線自亞東醫院站前往新埔站，17日搭乘台北捷運板南線自新埔站前往亞東醫院站。（編輯：戴光育）1110219