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疫情10/300

北投男入境一個月後才確診 曾至天母SOGO、陽明山臻愛樓

2022/2/20 16:11（2/20 16:35 更新）
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台北市衛生局20日公布一名境外移入個案的足跡，包含北投區陽明山臻愛樓、鼎泰豐天母SOGO、士林監理站。（台北市政府提供）
台北市衛生局20日公布一名境外移入個案的足跡，包含北投區陽明山臻愛樓、鼎泰豐天母SOGO、士林監理站。（台北市政府提供）
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（中央社記者陳昱婷台北20日電）台北市衛生局今天公布一名境外移入個案的足跡，包含北投區陽明山臻愛樓、鼎泰豐天母SOGO、士林監理站，共匡列2名同住家人及足跡重疊的92人居家隔離並安排採檢。

台北市衛生局專門委員歐佳齡在視訊記者會上表示，今天新增一例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診者（案20099），為30多歲男性，是某宗教協會群聚個案之一、案19930的同事。

歐佳齡指出，案20099在17日就被匡列居家隔離，當天採檢陰性；18日出現畏寒、肌肉酸痛等症狀後，衛生局安排就醫，昨天再度採檢為陽性確診，Ct值13。

此外，歐佳齡說，今天有一例境外移入個案20028，為居住在北投區的50多歲男性，1月18日自中國入境，採7+7方案居家檢疫到1月31日期滿，過程中採檢都是陰性，但2月18日因為需要外派，再度採檢確診，Ct值29。

歐佳齡指出，案20028在入境1個月後才驗出陽性，因此有社區活動史，包含17日曾至陽明山臻愛樓、鼎泰豐天母SOGO店，18日到士林監理站。相關足跡皆已進行清消，共匡列2名同住家人及足跡重疊的92人居家隔離，並安排採檢。

媒體詢問，案20028感染源是否有可能來自社區。歐佳齡說，已將個案的血清送往中央進行抗體檢驗，最後判定結果仍依中央為準。

至於台北101高空餐廳「捌伍添第」的足跡，歐佳齡表示，中央流行疫情指揮中心尚未判定這名個案確診並公布案號，待中央確定後才會公布相關防治作為跟疫調結果。（編輯：張銘坤）1110220

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