工研院攜手防疫旅館 推零穿戴科技照護

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（中央社記者張建中新竹22日電）工研院今天宣布與新竹迎曦飯店、堤麥公司合作，將在防疫旅館內導入集中檢疫所自主生理偵測與連續通報服務系統，護理人員透過零穿戴科技，便可掌握隔離者生理狀況。

工研院服務系統科技中心執行長鄭仁傑表示，透過這套生理偵測與連續通報服務系統的零穿戴感測、遠端無線連續監測的功能，入住的隔離者躺在床上，不受打擾、無須穿戴裝置，即可偵測心跳與呼吸與生理數據。

鄭仁傑指出，透過WiFi裝置即時將相關生理數據傳送到管理站的資訊系統或工作人員手機APP，24小時的通報服務，讓飯店人員輕鬆掌握隔離者狀態。

迎曦飯店董事長黃水永說，這次與工研院合作導入防疫新科技及進行場域驗證，期盼打造更智慧化、人性化的管理空間，為防疫盡一份心力。

堤麥公司表示，未來將與工研院及迎曦飯店合作，結合科技研發與應用場域，共同開發防疫科技產品，提供後疫情時代更多樣化、普及化的醫療及照護選項。

工研院指出，這項零穿戴的感測技術，還適用於未來的銀髮照護需求，搶攻超高齡化社會來臨的商機，此外，並能解決醫護人力不足的窘境。（編輯：郭無患）1110222