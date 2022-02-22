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香港疫情為何失控？患者躺戶外病床吹冷風 醫護以一顧百哭著值班
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17場石斑合格 農委會將請中國告知在哪驗出禁藥

2022/2/22 18:58（2/22 19:49 更新）
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農委會22日說，這2天將提供擴大驗15場石斑合格資料讓中國了解，之後請中國告知在哪驗出禁藥，以利釐清。（中央社檔案照片）
農委會22日說，這2天將提供擴大驗15場石斑合格資料讓中國了解，之後請中國告知在哪驗出禁藥，以利釐清。（中央社檔案照片）
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（中央社記者楊淑閔台北22日電）中國去年底通報台灣2場石斑檢出禁藥，農委會今天說，1月已回信中國再驗無虞，尚無回應，這2天將提供擴大驗15家也合格資料讓中國了解，之後請中國告知在哪驗出禁藥，以利釐清。

去年12月30日，中國大陸海關總署通報台灣輸銷中國的2批石斑魚檢出（還原性）孔雀綠、（還原性）結晶紫，之後農委會漁業署、屏東縣政府對這2家漁場魚體抽樣檢驗，結果無虞，隨後經農委會防檢局於1月14日回覆中國。

漁業署長張致盛接受中央社記者電話訪問時說，迄今沒有回應、沒有告知要不要恢復這2場業者輸入，因此目前漁業署先輔導這2場業者轉內銷，現在國產石斑魚內銷樣態多元，除了餐飲業者採購，家庭也能買魚片方便料理食用，統計至去年，內銷已占總產量6成。

他並說，為徹底調查，漁業署再度與屏東縣政府就流向追查，對可能涉案的15家養殖場採樣抽驗，1月18日對外發布檢驗結果也是合格，近日將經由防檢局回信讓中國了解。

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另外，張致盛說，從養殖源頭、集貨、活魚運搬船管理及勾稽、到對岸暫置場等環節的檢視現況，沒有發現問題，近期整理完相關資料後，將再請防檢局提供中國了解，同時希望中國也讓漁業署知道是在中國的海關、船上或是進入境內市場時驗出禁藥，以利釐清禁藥問題。

漁業署統計，目前核准從事運搬養殖活魚漁船共17艘，實際經營活魚運搬事業者共5家，共計460幾家養殖業者輸銷中國大陸石斑魚。（編輯：管中維）1110222

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