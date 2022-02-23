農委會頒永續善農獎 推進制定台灣農藥風險指標

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（中央社記者楊淑閔台北23日電）農委會今天頒發第二屆「永續善農獎IPM Award」，包含現場操作組、技術創新組、行銷推廣組各3個團隊獲獎。農委會主委陳吉仲說，將制定台灣農藥風險指標，推進農藥10年減半。

農委會今天舉辦第二屆「永續善農獎IPM Award」頒獎典禮，2年評選一次。IPM全文為Integrated Pest Management，意旨推行作物有害生物綜合管理。

農委會防檢局局長杜文珍說，「土地涵養我們，我們也要回饋土地」，此獎是推動落實農業對環境友善、對社會及消費者的責任，並能因應病蟲害、氣候變遷。

其中「現場操作組」有10名入圍，包含農二代、三代，也有異業投入，最後由吳世彥、李佳翰及林易辰的團隊獲獎。各團隊充分掌握作物生理特性，採行肥培管理、草生栽培、控制行株距等預防措施，並運用田間調查、電子化紀錄等方式決定防治作為，甚至自行改良噴藥器材以減少農藥用量，並在產銷班裡推廣。

「技術創新組」由運用原生植物營造環境的花蓮區農業改良場、微調葡萄套袋時間的台中區農業改良場及長年投入非化學農藥防治技術研發的農業試驗所獲獎。

「行銷推廣組」的3個得獎團隊包含吉田田有限公司，以天敵昆蟲等資材為核心，輔導農友使用IPM降低化學農藥用量。宜蘭縣三星地區農會則藉由辦理食農教育及透過農民市集或消費者見面會等活動，提升消費者對IPM的認知與認同。還有農緯果菜有限公司，利用樓地板保價機制，降低農友初期投入IPM的門檻。

陳吉仲說，永續善農受關注度應比萊豬、日本食品管制、雞蛋缺口還重要，他要推動5項具體政策來推進IPM，轉化成為產銷履歷的PLUS，已跟農糧署開會討論，獎金要超過目前申請產銷履歷每公頃補助新台幣1.5萬元。

其次，歐盟有綠色政綱，把農藥分期管理、訂定風險指數，藉此讓用藥風險減少，台灣每年使用將近9000公噸農藥，換算每公頃用12到13公斤，將定出台灣自己的農藥風險管理指標，以利具體執行農藥10年減半，這樣才是對消費者、環境真正負責，近1、2個月公布作法。

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第三，將更大幅度執行有機、友善、使用生物資材的獎勵、輔導機制，研擬出減少使用農藥的措施。第四，今年至少投入3500萬元進行全國的環境、水質，以及消費者、農民使用農藥的影響調查，做出完整評估。

第五，搭配北農運用質譜儀快篩農藥殘留，阻止不合格作物上市，並搭配實名制，追溯生產農民輔導調整用藥，讓大台北現在所有吃到北農的蔬果都是合格的。（編輯：張芷瑄）1110223