吳德榮：連日大範圍多雨結束 25日漸回暖

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（中央社記者余曉涵台北24日電）氣象專家吳德榮今天說，連日大範圍多雨的型態結束，不過，迎風面北部及東半部仍有局部短暫雨，不過受到強冷空氣影響，北台灣仍偏冷，其他地區則是早晚冷，明天起則逐漸回暖。

受到東北風及華南雲雨區影響，中央氣象局今天凌晨針對迎風面的基隆市等3縣市發布大雨特報，華南雲雨區及東北風影響，今天基隆北海岸及台北市山區仍有局部大雨發生的機率，連日降雨，請慎防坍方及落石。

氣象局也針對離島發布 低溫特報 低溫燈號小百科 🟡黃色燈號：平地最低氣溫攝氏10度以下 🟠橙色燈號：平地最低氣溫攝氏6度以下或平地最低氣溫攝氏10度以下且連續24小時平地氣溫攝氏12度以下 🔴紅色燈號：平地連續24小時氣溫攝氏6度以下 註：連江縣由於地理及氣候因素，氣溫門檻值為其他地區值減4度。 看更多 關閉 ，受到大陸冷氣團影響，氣溫偏低。今天清晨至上午金門縣局部地區有持續攝氏10度左右或以下氣溫，連江縣局部地區有持續6度左右或以下氣溫發生的機率（橙色燈號），請注意防範。

圖為全台氣溫分布圖。（圖取自氣象局網頁cwb.gov.tw）

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，今天連日大範圍多雨的型態結束，不過，迎風面北部及東半部仍有局部短暫雨，新竹以南晴時多雲；強冷空氣影響，北台偏冷，其他各地早晚冷。

吳德榮指出，明天大氣轉乾，中南部晴朗穩定，北、東雲量逐漸減少，東半部偶有零星短暫雨的機率，明晨「輻射冷卻」加成，竹苗及中部局部地區仍有10度左右的低溫，白天起冷空氣減弱，氣溫漸回升。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，26日至28日連假各地晴朗穩定，東半部偶有零星短暫降雨的機率；舒適微熱早晚涼，日夜溫差大，西半部清晨偶有輻射霧。

吳德榮表示，3月1日及3月2日東北風略增強，迎風面大台北東側及東半部局部短暫降雨的機率略提高，氣溫稍降，其他各地持續晴朗穩定，白天微熱、早晚涼，日夜溫差大，西半部清晨偶有輻射霧。（編輯：陳政偉）1110224