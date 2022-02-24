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台灣大集結本土家電 打造智慧家庭生態系

2022/2/24 13:07
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（中央社記者江明晏台北24日電）台灣大哥大深耕智慧家庭領域，電信獨賣的Google Nest系列智慧音箱在台累計銷售約40萬台，並積極拓展智慧家庭生態系，已有聲寶、台灣三洋、大同等逾10間本土家電品牌響應。

台灣大獨家電信銷售的Google Nest系列智慧音箱在台灣市場累計銷售即將突破40萬台，加上台灣大推出智慧家庭Smarter Home APP，主打「單一APP、一鍵安裝、支援多品牌跨裝置」功能，解決不同智慧家電品牌無法相連的問題，並積極拓展智慧家庭生態系，一年內就有包括聲寶、台灣三洋、大同、禾聯、展晟照明、艾美特等超過10間本土家電品牌加入。

近年受到疫情影響，民眾宅在家的時間增長，帶動居家生活便利性的需求提升，去年11月Google Nest Hub （第2代）智慧螢幕正式開賣後，台灣大智慧家庭APP下載量成長近5倍，且有高達近7成的用戶每周使用APP，每天使用的用戶更達35%，顯見用戶對智慧家庭的習慣與依賴度持續增加。

台灣大協助家電品牌快速升級、研發智慧家電，目前已經與綜合型本土家電品牌聲寶、台灣三洋、大同、禾聯，以及展晟照明、艾美特等多間品牌合作，打造更多樣化的智慧家庭情境。

此外，台灣大也與串點科技的專業居家清潔服務平台「呼叫黃背心」合作，清潔人員在清潔民眾家中冷氣時，就能將智慧家電控制器安裝在冷氣上，直接升級為智慧家電。（編輯：郭無患）1110224

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