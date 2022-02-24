電子菸肺病通報6例最年輕僅16歲 醫籲速修法禁用

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（中央社記者張茗喧台北24日電）電子菸危害擴及青少年族群，據國健署最新統計，國內累計6例電子菸肺病通報，最年輕僅16歲，有個案僅用半年就出現症狀，醫師呼籲儘快修正「菸害防制法」，全面杜絕電子菸危害。

隨電子菸、加熱菸等新興菸品問世，超過14年未曾修正的「菸害防制法」管制力道早已不足，違法販售電子菸設備僅罰新台幣1000元至3000元，業者根本罰不怕，執法上也有難度。

為此，衛生福利部國民健康署研擬「菸害防制法」修正草案，除禁止電子菸產品、禁止加味菸，並將禁菸年齡從18歲提高至20歲，同時擴大禁菸場所，行政院1月13日通過這項草案，將送至立法院審議。

國健署今天上午舉辦記者會公布最新統計數據，大專院校學生同時使用紙菸與電子菸的比率，從107年1.5%竄升至109年2.5%，單用電子菸比率也從1%升高至2.5%，顯示無論有無使用紙菸，大專生使用電子菸的比率都明顯攀升。

隨全球電子菸使用增加，因電子菸造成的肺傷害（簡稱EVALI）案例也逐年增加，甚至有人因此喪命。

國健署109年2月起也建立通報機制，希望醫療機構協助通報疑似電子菸肺傷害個案，截至去年9月共接獲6例通報，經專家會議討論，有3例使用電子菸造成肺傷害的高度可能個案，3例均為男性，年齡分別為16歲、23歲及56歲。

另有3例疑因使用電子菸導致氣喘加重或誘發氣喘，分別為22歲女性、31歲男性、42歲男性。

國健署分析，通報個案使用電子菸的時間最短僅半個月，最長約4年，其中5人併用紙菸、1人已停用紙菸。

開業小兒科診所醫師陳木榮表示，全台每年有約2萬人死於菸害，平均每20多分鐘就有1人，恐造成頭頸癌、肺癌、胃癌、大腸癌、膀胱癌等癌症，也可能引發呼吸道疾病、造成生育力下降等。

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陳木榮強調，許多電子菸業者號稱只是將食品添加物、香料霧化，無害身體健康，但實際上，即便是能夠吃下肚的天然食物，變成煙霧吸入肺部都不見得安全，更何況是不明成分的煙油等添加物，更缺乏呼吸毒理測試。

陳木榮說，年紀輕輕就對尼古丁成癮者，對於酒精、藥物、毒品有更高的成癮風險，尤其青少年仍是腦部發育的重要階段，無論接觸菸品、二手菸，甚至三手菸，都可能導致孩子情緒不穩、注意力不集中、學習力不佳，呼籲儘快修法全面杜絕危害青少年健康。（編輯：陳政偉）1110224