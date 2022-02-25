雇主聘僱補習班外師、外籍演藝人員 3/7起可入境

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（中央社記者吳欣紜台北25日電）勞動部今天指出，配合中央流行疫情指揮中心宣布邊境檢疫鬆綁，應聘外國專業人士也將於3月7日同步放寬入境，包含雇主聘僱的外國專業人士、補習班外師、外籍演藝人員等。

指揮中心昨天公布邊境鬆綁，包括3月1日起前往離島旅客免快篩，3月7日起入境檢疫天數從14天縮短為10天，並開放非本國籍商務人士訪台等。

勞動部今天發布新聞稿指出，雇主聘僱的外國專業人士、僑外資事業主管、補習班外籍教師、外籍運動員、教練及演藝人員，也同步從3月7日開放入境，外國人入境前應依外交部規定，先至台灣駐外館處申請特別入境許可，入境後相關檢疫規定都比照商務人士辦理。

另外，勞動部也說，3月7日起移工入境檢疫天數縮短為10天，移工檢疫完成後仍必須在同一地點銜接自主健康管理7天，合計17天。

勞動部說，雇主安排移工入境前應先到勞動部入出國移工機場關懷服務網登錄，雇主如果已經登錄在3月7日以後安排移工入境，不需要重新登錄，檢疫天數將直接適用新規定。

不過，雇主如果已登錄於3月6日前入境，若有延後到3月7日以後入境的規劃，都可自行至網站變更日期。（編輯：管中維）1110225