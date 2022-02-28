台灣防疫解封勢將病例大增 民眾心理衝擊考驗大

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（中央社記者張茗喧、江慧珺、陳婕翎台北28日電）台灣邁向解封，綜合專家及醫界分析，確診數可能暴增數萬例，民眾心理衝擊將成最大考驗，溝通要及早，提升長輩疫苗涵蓋率、備足口服藥及快篩，是必要條件。

過去2年，全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情肆虐，各國封城成了無可奈何的選項，台灣靠著嚴管邊境、全民防疫，不曾封城，處在疫情相對穩定的舒適圈；終於從3月起逐步解封，居家隔離天數從14天縮短為10天，但「與病毒共存」仍有最後一哩路要走。

「全球都在開放，台灣不得不往前走，跨出舒適圈。」中央研究院生物醫學科學研究所兼任研究員何美鄉說，未來國門一開，每天可能新增數萬名確診個案，台灣人的心理狀態將成為政府面對最大的挑戰。

正因如此，何美鄉告訴中央社記者，政府應提早替全民「練兵」，讓民眾了解全面開放後可能面臨的狀況，如疫情變化、確診數等，盡量多和民眾進行公開且理性的討論，確保未來能以平常心面對改變。

既然要與病毒共存，勢必會有大量民眾確診，何美鄉認為，完善的採檢、確診相關配套措施，也是讓民眾得以安心及堅定信心的倚仗。

何美鄉說，政府應儲備大量公費快篩試劑，讓有症狀民眾、確診個案的接觸者自行檢測，一旦確診就回家隔離治療，同時也要針對家中有老人、小孩的民眾提供防疫旅館或隔離場所，避免傳染給他人，也紓解醫院負荷。

確診隔離期間既然不能出門，如何解決就醫問題，是多數民眾關注重點。何美鄉指出，台灣可考慮推動視訊醫療，行政院政務委員唐鳳有研發一款APP，可由鄰近的診所醫護團隊看診，也可就近關懷或給藥、打疫苗，健保署也要擬定補助辦法，鼓勵基層診所加入照護行列。

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台大醫學院附設醫院兒童醫院院長、感染科醫師黃立民認為，台灣要與病毒共存，必須符合3大要件，包括長輩2劑疫苗涵蓋率達80％、有足夠口服抗病毒藥物、具備快速診斷工具，才能讓民眾知道，儘管不可能完全不感染，但醫療系統仍有足夠能力避免惡化為重症。

黃立民說，指揮中心鬆綁防疫的腳步要慢要穩，步步為營，未來只要能確保疫苗、藥物到位，就能加快解封開放的腳步。（編輯：陳清芳）1110228