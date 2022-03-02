各地回溫2天 東北季風5日再來、北台灣轉濕涼

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

氣象局表示，3日起東北季風減弱、各地回溫，預計4日高溫大多在攝氏26度以上。圖為民眾在台北市中正紀念堂園區賞櫻。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北2日電）氣象局今天表示，明天起東北季風減弱、各地回溫，預計4日高溫大多在攝氏26度以上；下波東北季風5日起增強，北台灣轉濕涼、冷的天氣，7日晚間至8日清晨最冷，中部以北低溫約14度。

中央氣象局預報員劉沛滕告訴中央社記者，今天受東北季風影響、明天減弱，北台灣高溫可以回到23至25度，4日各地都會高溫都會在26度以上；天氣相對穩定，僅東半部、少部分地區局部降雨，西半部大多晴到多雲。

劉沛滕指出，下一波東北季風影響時間是從5日至8日，主要是迎風面北部、東半部局部降雨；6、7日降雨區域較廣，包含北台灣、中部地區也有局部降雨，降雨時間也較長。

劉沛滕說，5日這波東北季風帶來的冷空氣較今天稍強，主要是影響時間較久；5日起高溫開始緩慢下降，預計7日晚間、8日清晨最低，中部以北低溫約14、15度。

劉沛滕提到，下一波東北季風主要影響也是在北台灣的高溫，明天起回溫後，4日各地都會來到26度以上，但5日北部下降至24度、7日整天高溫約20度，但由於水氣多，體感偏濕涼，感受上可能會比今天更涼一些。

劉沛滕提醒，4日之前西半部、金門及馬祖仍有局部霧或低雲，目前觀察4日可能霧的範圍會較廣，影響能見度。（編輯：陳政偉）1110302

（圖取自facebook.com/CWB.TW）