全新武陵吊橋成打卡景點 桃山步道驚艷藍腹鷴

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東勢林管處3日表示，近期森林護管員巡視時發現，武陵國家森林遊樂區內桃山瀑布步道的藍腹鷴活動頻繁，常在遊客腳邊散步，巧遇的遊客興奮拍照記錄。（東勢林區管理處提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年3月3日

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（中央社記者趙麗妍台中3日電）台中市和平區武陵國家森林遊樂區內的武陵吊橋去年底重建，今年初橋身已完工並通行，成為新的打卡景點；桃山瀑布步道的藍腹鷴近期活動頻繁，民眾有機會可偶遇。

東勢林管處今天發布新聞稿表示，武陵國家森林遊樂區內的武陵橋，是往來武陵四秀及桃山瀑布的必經道路，去年底東勢林管處開始著手吊橋重建工程，今年初已開放通行。

東勢林管處指出，新橋的設計亮點，包括改良舊橋使用大面積木料面板因而容易在多雨季節造成濕滑的缺點，在橋面板中央採用鋁格柵之鏤空設計，不僅增加止滑、排水功能，也可減輕橋體自身重量。

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並在鋁格柵每隔5公尺處穿插含彩晶玻璃的抿石子面板，月光照射時產生微弱光點，增添橋面的美感，橋身整體並採用明亮素雅的配色，與山中季節性的紅花綠葉相映，已然成為路過遊客必拍照打卡的新景點。

東勢林管處表示，近期森林護管員巡視時發現，園區內桃山瀑布步道的藍腹鷴活動頻繁，常在遊客腳邊散步，部分公鳥並出現了聳頭立白、臉冠擴大的求偶徵兆，預告即將進入藍腹鷴的繁殖季節，民眾有機會可以近距離觀察到公母鳥的求偶行為。（編輯：陳仁華）1110303