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疫情9/300

幼兒園群聚增小兄弟染疫 彰化193天零確診破功

2022/3/3 19:55
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（中央社記者吳哲豪彰化3日電）彰縣新增2例COVID-19確診案例，為1對9歲及5歲兄弟，2人為桃園米迪幼兒園確診幼童的表哥，哥哥昨天發燒，兄弟2人先後採檢確診，也讓彰化縣連193天零確診紀錄破功。

中央流行疫情指揮中心今天公布，國內新增71例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確定病例，分別為5例本土個案及66例境外移入；5例本土個案中，4人為桃園米迪幼兒園群聚相關個案，3名個案是先前公布的案20556的媽媽及2名表哥。

彰化縣衛生局長葉彥伯接受媒體聯訪時說，案20556和父母2月25日回到彰化鹿港鎮，探視外公、外婆、阿姨、姨丈及2名表哥等人，衛生局2月26日晚上接獲通報，立即將外公、外婆等6人匡列採檢，安排他們住進集中檢疫所。

葉彥伯指出，案20556的父母2月26日曾前往鹿港鎮1間髮廊剪髮洗髮，在髮廊待5個多小時，髮廊多名員工也被匡列需接受居家隔離，案20556的父親離開髮廊後又前往眼鏡行消費，不過眼鏡行老闆因接觸時間短又有戴口罩，只需接受自我健康管理。

葉彥伯說，他們匡列採檢47人，雖然採檢結果都為陰性，但仍有21人需居隔，至於案20556就讀小學的表哥昨天出現發燒症狀，經採檢後確診，他們趕緊安排男童父母及弟弟接受採檢，結果弟弟也確診。

葉彥伯指出，2名確診男童已住院接受治療，由爸爸負責照顧，媽媽和外公外婆則在集中檢疫所隔離，衛生局也會持續注意媽媽等人狀況。（編輯：謝雅竹）1110303

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