北市再添防疫旅館群聚 員工10人皆陰性

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（中央社記者陳怡璇台北4日電）中央公布北市新增1起COVID-19防疫旅館群聚，北市衛生局今天表示，員工10人皆陰性，同樓層、上下同號房、同時段採檢旅客共13人，11人陰性，1人警政協尋，1人待報告。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞下午在疫情記者會中表示，北市新增1家防疫旅館群聚感染疫情，同樓層出現4例確診個案，經病毒基因定序確定感染同一病毒株，均為Omicron BA.2，因此其中3人改判本土病例。

北市衛生局以新聞稿說明，案20110為20多歲女性， 2月13日自中國入境，於居檢第5天2月18日出現發燒症狀，2月19日返家居檢前採檢PCR陽性確診，CT值24；另案19934、20016、20256於2月12日至16日分別於香港、越南、日本入境，2月17至22日旅館檢疫期間採檢確診。

衛生局指出，因4確診案皆為同一樓層同一時期入住相鄰房間，疑似旅館內群聚感染。2月25日已將該樓層旅客全數移置，整層清空，相關場域皆完成環境清消。

在採檢人數方面，旅館員工10名已採檢皆陰性；同樓層、上下同號房、同時段採檢的旅客共13人，11人陰性，1人警政協尋，1人已採檢，待報告。

衛生局指出，2月26日安排感管及空調專家現場實地查核，而為確保旅館防疫安全，已請旅館整棟消毒，經複查後才可以收住客人。（編輯：張銘坤）1110304