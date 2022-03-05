減塑北一女生林佳緯等5人 獲選環保青年領袖

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

環保署5日在台北舉辦「第2屆環保青年領袖SPEAK OUT微論壇暨頒獎典禮」，頒獎給5名獲獎者，當中包含北一女中學生林佳緯（右8）、以生態旅遊喚起民眾環保意識的鄭博元（右），兩人也將赴美參加國際環教研討會。中央社記者楊淑閔攝 111年3月5日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北5日電）環保署今天決選出5名第2屆環保青年領袖，推動減用塑膠袋方案有成的北一女學生林佳緯及藉由生態旅遊喚醒民眾環保意識的鄭博元並獲得環保署補助，將赴美參加環境教育國際會議。

行政院環境保護署今天在西門紅樓劇場舉辦「第2屆環保青年領袖SPEAK OUT微論壇暨頒獎典禮」活動，由環保署署長張子敬親自頒發獎項給5名獲獎者。

獲獎者包含「環境領袖獎」（第1名）的林佳緯，17歲；「環境倡議獎」（第2名）的廢人股份有限公司共同創辦人鄭博元，25歲。2人並獲得環保署補助，將赴美參加環境教育國際會議。

另外，還有3名「環境行動獎」，第3名到第5名依序為國立中興大學附屬高中學生許宸豪，18歲；亦頂股份有限公司Tasteme共同創辦人尹守辰，29歲 ；環保星勢力志工隊創辦人李明峯，27歲。

環保署指出，第2屆環保青年領袖甄選活動入圍者共12名，今天進入決選，平均年齡僅21歲，包含學生、青年創業家、非營利組織領導人等。

獲頒「環境領袖獎」的林佳緯認為，高中生是開始環保行動的最好年紀，她邀集夥伴組成「安普拉絲特φ青少年去塑聯盟」，號召減塑行動（unplastic），包含已與餐飲店家合作，減少使用塑膠袋上萬個，也與外送平台合作，讓校內同學不用一次性餐具。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

鄭博元表示，他原本與同學一起設置海洋廢人工作室，現在已開設公司，辦理生態旅遊，帶著遊客出海划獨木舟，讓遊客看到海洋垃圾上已出現藤壺、躄魚等，代表海洋垃圾在大家沒注意的角落已與生態黏成一體，這不是好事，還有塑膠微粒也會被人類吃下肚，藉此喚醒國人對環保的重視。

面對新世代投入環保行動，張子敬指出，他肯定每個世代有其優勢，關鍵是要有解決問題的能力，觀念改變才能做得更好，且青年力量將是帶領台灣或全球改變的重要關鍵，後續環保署也將針對所有入圍者及獲獎者辦理專業培訓工作坊，為其加值實踐能力。（編輯：戴光育）1110305