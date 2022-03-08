因應國際減塑趨勢 環署：不排除推旅宿自備品優惠

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（中央社記者張雄風台北8日電）聯合國環境大會擬2024年前訂定具有法律約束力的減塑協議。環保署今天表示，台灣一直都朝減塑走，未來依3大面向、增加措施以因應國際趨勢；不排除對旅宿業也推動自備品優惠。

聯合國環境大會（UNEA）上週在肯亞首都奈洛比（Nairobi）召開會議，會中通過決議，成立一個政府間委員會負責談判，並在2024年前敲定一項具有法律約束力的減塑協議。

行政院環境保護署資源回收管理基金管理會執行秘書王嶽斌今天告訴中央社記者，減塑是國際趨勢，目前會朝3個大方向進行規畫，包含管制面、經濟面及技術面。

王嶽斌提到，未來諸如環保夜市、環保外送等，預計會用另外的方案進行減塑；也希望民眾了解減塑不是只有1、2個措施就能達成，會有不同的品項、階段、區域，會持續滾動檢討。

在管制面部分，王嶽斌舉例，台灣一路以來都朝限塑的大方向走，如2002年起管制購物用塑膠袋，對象從一開始的7類到現在達14類；針對不同品項、對象，分階段來進行少用、限用或是禁用的措施，也授權地方、因地制宜推動。

王嶽斌說，經濟面部分是希望創造誘因，去年底也預告「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」草案，研擬民眾攜自帶杯至少要有新台幣5元優惠；未來除了飲料杯外，目前在考慮針對旅宿業推動自備優惠，也在與相關工會討論。

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另外，王嶽斌提到，經濟誘因不是只有民眾，針對塑膠材質容器回收清除處理費率設計，如針對寶特瓶、塑膠等，不同材質能訂差別費率，引導業者自源頭生產減量；目前還在研議中。

技術面部分，王嶽斌說，也與生產方討論能否有更環保的材質，如生物質材料；未來也在考慮容器能否用單一材質，才有利於回收循環，或要求使用一定比例使用循環料等；另外也還在與販賣業者溝通加強循環杯服務。（編輯：陳政偉）1110308