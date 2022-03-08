俄烏戰爭引發油價漲 遠洋漁業大船成本受影響

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（中央社記者楊淑閔台北8日電）俄烏戰爭引發美歐聯合對俄羅斯經濟制裁，使得油價攀升。農委會副主委陳添壽今天表示，遠洋漁業大型船隻營運成本受影響，已有零星業者反應，不只漁業，政府正思考如何因應。

陳添壽今天出席農委會水試所「里海永續案例躍上IPSI國際平台，為台灣發聲」記者會後，受訪時做出以上表示。另外，他說，台灣遠洋漁船不太到涉及俄烏戰爭影響水域作業，直接影響不大。

不過陳添壽主動提及，俄烏戰爭爆發，美國聯合歐洲經濟制裁俄羅斯，引發國際原油上漲，所以很多商船費用上調，而台灣的遠洋漁業當中，像是東港的船較小，影響較不明顯，但是比較大型的船隻油錢加總要新台幣幾百萬元，業界零零星星提出意見，稱營運成本受影響，農委會已經在思考要怎麼因應。

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他並說，國內目前油價還算穩定，這是因為行政院、經濟部做了全面性考量，沒有全面性上揚；就遠洋漁業來說，目前有1100艘，作業中的約占6、7成，不是全部，因應油價上漲的對策，也包含協助行銷在內。

對此，中央社記者電話訪問農委會漁業署署長張致盛，他說，只要在國內加油，不論沿近海漁船或是遠洋漁船，都有補貼，而遠洋漁船若到其他國家漁港加油也要補貼，還要設計機制，另外，世界貿易組織（WTO）不建議對漁業直接補貼，都要納入考量。（編輯：陳政偉）1110308