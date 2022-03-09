COVID-19疫苗預約意願下降 首日登記不到1成

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第26期COVID-19疫苗9日起開放預約，指揮中心統計，首日預約率不到1成。圖為接種站工作人員引導民眾就座，準備施打疫苗。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳婕翎台北9日電）今天起開放第26期COVID-19疫苗預約，同樣提供第3劑疫苗，釋出123萬接種名額，即使指揮中心祭出500元獎金，預約意願下降，指揮中心統計，第26期開放首日預約率不到1成。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗持續接種，目前全台約有510萬人符合接種資格，第26期提供約123萬劑接種名額，包括AZ疫苗2.7萬劑、BNT疫苗24萬劑、莫德納疫苗89萬劑、高端疫苗6.7萬劑。9日至11日開放預約，主要提供第3劑疫苗，並於3月14日至20日施打。

指揮中心為提升高齡者接種COVID-19疫苗意願，3月10日至4月10日期間，65歲以上長者（55歲以上原住民）只要接種第1劑至第3劑疫苗，都可獲新台幣500元以下衛教品，呼籲長者儘速接種，以獲得保護力。

據指揮中心統計，第26期追加劑預約狀況，截至今天下午5時，已完成預約人數為10萬9104人，預約率僅8.8%。各廠牌預約人數，其中莫德納疫苗預約人數為6萬304人、BNT預約人數則是4萬5258人、高端預約人數有2864人，AZ預約人數最少，只有678人。

指揮中心表示，預約平台僅提供民眾預約接種疫苗追加劑，民眾若有第一、二劑或基礎加強劑接種需求，請持接種紀錄（小黃卡）至各地方政府指定或安排合約醫療院所或衛生所預約，或至提供隨到隨打服務的接種站接種。（編輯：吳協昌）1110309