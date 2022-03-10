亞洲動保團體接力連署 籲麥當勞停用籠飼雞蛋
2022/3/10 22:35（3/10 22:46 更新）
台灣動物社會研究會10日指出，知名連鎖速食品牌「麥當勞」於亞洲區遲未承諾停用籠飼雞蛋，包含台北等11大亞洲城市10日串聯抗議，並發起連署表達立場。圖為印尼日惹當地民眾抗議畫面。（台灣動物社會研究會提供）中央社記者楊淑閔傳真 111年3月10日
（中央社記者楊淑閔台北10日電）台灣動物社會研究會表示，麥當勞已在歐美等地允諾不用籠飼雞蛋，亞洲各動保組織長期溝通迄今未果，今天起8個動保團體及人士在亞洲11城市接力抗議並發起連署，直到獲得允諾。
台灣動物社會研究會發言人寸舫筑指出，麥當勞已在歐美、加拿大、拉丁美洲、紐澳、南非等地區承諾不再使用籠飼雞蛋，甚至大動作宣傳要與消費者一起「改變世界」，且其競爭對手，包含漢堡王、肯德基、必勝客都已宣布2030年全球門市將改用非籠飼雞蛋。
她說，麥當勞在亞洲有近1萬家門市，面對亞洲各國動保組織及人士長期遊說、溝通，卻不斷以「非籠飼雞蛋產能不足」等理由回應。
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她指出，今天8個動保團體及人士在台北、首爾、曼谷、吉隆坡、香港、馬尼拉、胡志明、河內、雅加達、峇里島、日惹等11城市串聯行動抗議，並發起「亞洲串聯行動．要求麥當勞亞洲門市全面使用非籠飼雞蛋」連署，直到行動獲得麥當勞回應。
動社補充說明，籠飼包含兩種，其中格子籠空間僅約一張A4大小，關2到4隻雞，無任何自然行為，終生於籠內互相踩踏、痛苦產蛋；另「豐富籠」宣稱有動物福利，實際上只是把籠子放大一點，許多科學研究指出，母雞仍無法滿足沙浴探索、就巢產蛋、棲息高處等需求，歐盟等國已陸續宣布「全面廢籠」。（編輯：唐聲揚）1110310
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