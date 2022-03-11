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清明連假估返鄉、出遊多 本島往來離島增運能

2022/3/11 17:40
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（中央社記者汪淑芬台北11日電）交通部航港局今天在例行記者會說，研判今年清明連假會有返鄉掃墓及較多出遊人潮，6天疏運期提供台灣本島與離島間逾21萬人次的船班運能，是去年同期的1倍多。

航港局副局長陳賓權說，國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情控制穩定，研判清明連假有掃墓及較多出遊人潮，特別提高4月1日至6日清明疏運期間海運疏運能量，台灣本島與離島間11條海運航線有875航次，可提供21萬2848人次運能，是去年6天清明疏運期12.7萬人次的1倍多。

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航港局為保障乘船旅客安全，將於3月23日至25日，執行所有64艘固定航線載客船舶及海運客運場站抽查，重點項目包括：「場站之消防、災害防救等公共安全及營運服務」、「班次時刻表及票價表中英文標示」、「哺乳室、無障礙設備及岸接設施」、「機艙火警警報及偵測系統」、「海底門清潔」、「主機電瓶及其電線落實海運客運場站及客船防疫措施。

陳賓權說，抽查若有缺失會要求業者立即改善，並經複查確認才可開航。（編輯：陳政偉）1110311

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