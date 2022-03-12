萬大線樹林土城段4度流標 北捷局下週與新北研商

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（中央社記者陳昱婷台北12日電）台北捷運萬大線工程中樹林段與土城段，去年至今招標4度流標。台北捷運局今天說，兩標預算已增加近新台幣58億元，研判烏俄戰爭導致風險增加，讓廠商卻步，下週會商新北市。

北捷萬大樹林線第2期工程中土城段（CQ880區段標）及樹林段（CQ890區段標）分別從去年3月及5月開始公開招標，土城段預算從133億3958萬元調高到163億6056萬元，仍在10日第4度流標；樹林段預算從127億4558萬元調高到155億48萬元，也在8日第4度流標。

台北市政府捷運工程局工務管理處長黃順秋告訴中央社記者，兩個區段標都有人看投標書，但沒廠商投標，代表廠商其實在觀望，研判除缺工、缺料及營建物價上漲，還有烏俄戰爭導致成本增加風險，才讓廠商卻步。

黃順秋說，兩標案合計已增加近58億元預算，本來以為可順利標出，但向下游協力包商了解後，市場價格在烏俄戰爭後也有調整，報價不斷浮動。

黃順秋表示，下週會商新北，討論是否再用增加預算方式處理或調整招標條件，透過合約條款鬆綁等方式幫廠商降低風險，提高誘因，盡快研究到底怎麼重新招標，或先暫不招標。

新北市長侯友宜昨天說，這是他現在面臨的最大挑戰，缺工、原物料上漲，每次提高相對預算還是流標，但還是要解決，檢討減項項目及預算上能容受範圍，也希望有能力承包公共工程的廠商們一起合作，讓新北市民因大家願為國家多付出、多努力而有好建設，鼓勵有能力的承包廠商都領標。（編輯：李明宗）1110312