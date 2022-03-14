Habit21健身房突歇業 北市府已祭3罰單

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（中央社記者黃麗芸台北14日電）台北市「Habit21專業健身」無預警歇業，法務局今天指出，多名消費者投訴購買課程未退款，另有4件勞資爭議申訴，市府已開出3張罰單，呼籲消費者可藉司法程序求償。

法務局今天發布消費警訊指出，譽元有限公司於北市大安區經營的「Habit21專業健身」於民國110年12月間無預警歇業，台北市政府接獲多名消費者投訴所購教練課程遲未退款。

為釐清受影響消費人數、金額及業者處理方案，法務局表示，消保官去年12月前往場館稽查，確實未有營業，並於今年1月會同台北市體育局函請業者說明，負責人起初稱無法配合所訂時間，但經北市府同意改期後仍未出席說明、規避調查，罔顧消費者權益。

法務局說，上述情形已依消費者保護法第57條規定裁處新台幣3萬元罰鍰，並呼籲業者應積極妥適處理退款，善盡責任。

除此之外，北市勞動局也指出，此案迄今已收到4件勞資爭議事件申訴，包括雇主積欠工資、未出席勞資調解會，經合法通知雇主仍規避勞動檢查，依勞動基準法第80條、第80條之1第1項規定處罰鍰3萬元，另依勞資爭議處理法第63條第3項規定處罰鍰2000元。

法務局表示，北市府針對此案已祭出3張罰單，罰鍰金額共計6萬2000元。

因此案消費爭議已難以透過訴訟外協調機制處理，消保官提醒，消費者若以刷卡方式購課者，可儘速洽詢發卡銀行能否申請爭議款；現金方式購課者，則可向法院聲請核發支付命令或採訴訟程序求償，以保障自身權益。（編輯：方沛清）1110314