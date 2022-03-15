農委會修農會法 賄選最重7年刑責併科1000萬罰金

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（中央社記者楊淑閔台北15日電）農委會表示，今天預告農會法部分條文修正草案，隔天起預告7天，針對賄選最重處7年以下刑責，併科罰金最重1000萬元，並可廢止候選人資格，已當選也無效；盼本會期送立法院修法。

農委會指出，為端正農會選風，推動修正農會法，今晚官網預告農會法部分條文修正草案，計14條，預告期自公告刊登網站上的隔天起7天，期間各界可表述意見。

農委會說明，修法內容共計6大面向；首先是「端正不良選風」方面，為遏止農會選舉賄選，參考公職人員選舉罷免法規定，針對農會選舉賄選行為，提高刑度與罰金，根據草案內容，可處3年以上、7年以下有期徒刑，併科罰金新台幣100萬元以上、1000萬元以下罰金，並可廢止候選人資格，已當選無效。

農委會說，並採速審速決規定，避免法院審結時選任人員任期已結束，以有效遏止不良人士進入農會任職。

其次是「強化農會自治」方面，明定代理順位。農委會說明，為強化各級農會自治精神，現行規定對於總幹事屆期未能產生時，得由上級農會、中央主管機關遴派合格人員代理，回歸實務運作由各農會依照主任秘書（秘書）、會務部主任等職務位階，依序代理。

再者是「維護會務推動」方面。農委會說，歷來農會選舉後，部分農會理（監）事因派系競爭，怠忽職責，有理事長（常務監事）刻意不召開會議，或理（監）事不出席監事會，故意造成流會，嚴重影響農會會務、業務運作，影響農民權益。

農委會說，所以參照人民團體法明文禁止與處分規定，增訂對於農會理事長或常務監事無正當理由不召開會議超過2個會次，應予解除職務；理事、監事連續二次無故缺席會議者，視同辭職的規定。

第4是「強化中華民國農會專業效能」方面。農委會說明，參考先進國家農民組織的精神，增列中央主管機關指派專業理事，名額不得超過理事總額3分之1，不影響現行選任理事選舉席次及方式，並可增進中華民國農會的專業性，以及輔導下級農會的效能。

第5是「增進員工素質」方面。農委會表示，草案明定由中央主管機關訂定統一考訓辦法，督導中華民國農會遵循辦理，以強化農會考試公信力，提升農會員工素質。

第6是「擴大農漁合作投資」方面，為擴大農民團體合作經營，現行得由5個以上農會共同投資設立股份有限公司的規定，擴大納入漁會。（編輯：陳政偉）1110315