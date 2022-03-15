自備杯免費換飲料 環署16日再推6000杯額度

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（中央社記者張雄風台北15日電）為響應3月15日國際消費者權益日，環保署推出「自備杯以綠點免費兌換指定飲品」活動，原本為期1週，卻在第1天就兌換額滿。環保署緊急處理，明天將額度提高至6000杯。

為鼓勵自備環保杯，響應3月15日「國際消費者權益日」，行政院環境保護署自3月15日起至3月21日為期一週推出「綠點會員自備環保杯，免費兌換指定飲品」，但今天就傳出已兌換完畢的消息。

環保署晚間發布新聞稿表示，活動原先準備的一天3000杯飲品，綠點回饋在第一天就全數兌換完畢；為感謝民眾對於環保活動的支持，決定續推「綠點會員自備環保杯」回饋，提高額度到一天6000杯；民眾使用超商事務機或APP操作時，畫面呈現品項下架即為當日兌換完畢。

環保署說明，「環保集點App」綠點會員只要在期間內自備環保杯至「環保集點App」合作通路，包含統一超商7-11、全家便利商店，以綠點兌換「須使用環保杯盛裝的指定現做飲品」，期間兌換的點數，環保署將在活動結束後等值回贈；每會員每天限兌換一杯，活動贈點有限，贈完為止。

環保署強調，只要依照規則成功兌換的民眾，4月底前一定會回饋等值點數到帳戶中，不用擔心點數沒有回饋到的問題。

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環保署已預告「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」草案，今年7月起不得使用發泡塑膠材質（如保麗龍）飲料杯；連鎖飲料店、速食店、便利商店及超級市場應進一步提供消費者自備與未自備飲料杯至少應有新台幣5元價差優惠，並得不免費提供一次用飲料杯。

環保署資源回收管理基金管理會執行秘書王嶽斌告訴中央社記者，透過活動，顯示大家對於綠色消費及自備環保杯的政策相當支持，希望7月起自備飲料杯優惠5元的活動也能讓民眾持續少用一次性飲料杯；目前草案仍在研商中，正與各部會討論、可能有部分調整，但自備飲料杯享5元優惠仍會維持。（編輯：謝雅竹）1110315