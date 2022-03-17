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COVID-19疫苗
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COVID-19疫苗3/300

童打疫苗致多系統發炎症？指揮中心：反而降風險

2022/3/17 16:13（3/17 16:42 更新）
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指揮中心17日表示，兒童與青少年染疫可能併發多系統發炎症候群，接種疫苗可降低風險。（中央社檔案照片）
指揮中心17日表示，兒童與青少年染疫可能併發多系統發炎症候群，接種疫苗可降低風險。（中央社檔案照片）
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（中央社記者江慧珺、張茗喧台北17日電）5至11歲兒童接種COVID-19疫苗利弊，專家近日將討論。指揮中心發言人莊人祥今天說明，兒童與青少年染疫可能併發多系統發炎症候群，接種疫苗可降低嚴重併發症風險。

衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）預計24日開會，討論12至17歲青少年第3劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗議題，並研議是否開放5歲至11歲兒童接種。

台大公衛學院教授陳秀熙近日分析兒童接種COVID-19疫苗的正反論點，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天進一步針對兒童多系統發炎症候群（MIS-C）說明。

莊人祥說，根據資料中論點，主張兒童不須施打疫苗的理由是兒童接種疫苗後可能有接種部位疼痛、疲倦、發燒、無法上學等症狀；但染疫後卻多為輕症，僅少數會併發嚴重的MIS-C。

莊人祥說明，MIS-C是在染疫2至3週後，發生身體多系統發炎的疾病，症狀類似川崎氏症，但發生率極低，每10萬名確診者中僅約2例，主要集中於5至11歲兒童。

莊人祥也舉例，美國研究顯示兒童染疫極少數會發生MIS-C，但12至18歲青少年若完整接種2劑BNT疫苗後，即便之後染疫，跟未接種者相比，可有效降低91%的MIS-C發生。

莊人祥說，法國研究也有類似發現，若是符合疫苗接種資格的青少年，染疫後併發MIS-C，之後回溯都是未接種疫苗，顯示接種疫苗可降低或避免MIS-C發生。

此外，長庚醫院今天發表研究顯示，第3劑COVID-19疫苗接種後28天後可有效提高體內中和抗體濃度，以莫德納（Moderna）全劑量增加47.7倍高居第一，其次為莫德納半劑量疫苗為39.8倍、輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech）32.2倍、高端12.7倍。

媒體詢問民眾是否可選擇第3劑接種全劑量莫德納疫苗，對此莊人祥說，目前ACIP委員仍建議，第3劑若接種莫德納疫苗以半劑量為主，民眾也無法自行要求接種全劑量。（編輯：陳政偉）1110317

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