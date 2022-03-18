4成6民眾可接受地獄迷因 專家：用於行銷要謹慎

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（中央社記者陳至中台北18日電）中國文化大學廣告系今天公布一項民調顯示，46%民眾可以接受黑色幽默、有道德爭議的「地獄迷因」，但專家認為，如果要使用在商品行銷上，可能會衝擊品牌形象。

文大廣告系第33屆畢業展「解迷因MEMEsight」今天在台北登場，並發布「品牌、政治咖玩迷因，你中了沒？」民調結果，他們透過為期3個月的網路調查，一共收集1011份問卷，主要填答者以大學生為主。

迷因（meme）是指一夕間被大量傳播，像病毒般備受注目的事物，可以是一張哏圖、一句談話、一段影片，莫名其妙地在網路爆紅。

文大調查發現，98%受訪者一天至少接觸一次迷因，最多是31%在臉書（Facebook）上接觸，其次是Instagram的24%，多數與時事、娛樂、政治相關。

調查顯示，56%民眾看到迷因後會與人分享，35%只會自己欣賞，2%則會進行二次創作。

至於有一些道德爭議的「地獄迷因（又稱地獄哏）」，調查顯示46%民眾可以接受，33%會排斥，接受度會隨年齡增長明顯下降，學歷越高的受訪者，也越排斥地獄迷因。

文大廣告系主任鈕則勳表示，年輕人喜歡搞笑的事物，對於地獄迷因多持「只是玩笑、何必認真」的態度，但年長者的認知框架較多，會比較嚴肅看待。

如今不只是民間企業、團體，許多政府單位的網路小編，也會使用迷因為政策宣傳。鈕則勳認為，社會風氣已開放許多，但如果是要使用「地獄迷因」，仍可能被認為是故意走偏鋒，藉由道德爭議產生話題，對品牌形象會有一定衝擊。

信數據整合行銷有限公司總經理高世垣認為，善用迷因可以提高品牌的知名度、加深印象，但若涉及品牌情感與消費層次，迷因的影響就沒有那麼顯著，大眾對於實際購買行為，仍比較偏向理性思考。

高世垣表示，若想透過迷因提升品牌價值，必須注意迷因的內容，是否符合品牌過去的形象。必須針對目標客群設計文本，才能讓人感同身受、會心一笑，且要選擇適當的社群通路，才能達到精準行銷的效果。

台灣藝術大學廣電系教授賴祥蔚表示，迷因比較對年輕人胃口，政府單位若想增加年輕人的好感度，可以積極在社群上使用迷因宣傳，相較其他形式更具優勢。

賴祥蔚也提醒，仍有不少人認為政府會刻意使用政治迷因，來隱藏政令的重要資訊。建議政府單位用迷因吸引注意後，也應善用內文、超連結等方式，增加訊息的豐富度，幫助各族群深入瞭解政策內容。

「解迷因MEMEsight」今天起到3月20日在台北信義新光三越A9館9樓宴會展演館展出，相關資訊可查詢粉絲專頁或官方網站。（編輯：陳政偉）1110318