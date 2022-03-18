郵政數位存款帳戶3/21上線 與實體只能2擇1

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（中央社記者汪淑芬台北18日電）中華郵政公司今天宣布，「郵政數位存款帳戶」及更友善的新版「行動郵局APP」21日上線，但數位與實體帳戶只能2擇1，初步以已成年的大學生為鼓勵開辦對象。

中華郵政發言人陳敬祥在交通部例行記者會介紹「郵政數位存款帳戶」，因應數位環境潮流，提升非接觸式、數位行動化金融服務，中華郵政21日正式開辦「郵政數位存款帳戶」，並推出新版「行動郵局APP」。

陳敬祥指出，「郵政數位存款帳戶」第1階段先提供中華民國成年人，透過網路方式至數位存款帳戶專區（https://epost.post.gov.tw）申請存簿儲金帳戶，預計明年開放法定代理人替未成年者開戶。

陳敬祥說，開辦數位存款帳戶時，也可同步線上申辦郵政VISA金融卡、網路郵局及行動郵局APP等服務，並可將帳戶連結街口支付及一卡通MONEY等電子支付帳戶，或將卡片新增於台灣行動支付APP，持續藉由擴增合作夥伴，提供多元支付生態圈。

不過，根據郵政儲金匯兌法規定，民眾申辦的郵局帳戶，每人或每一團體只限一戶，陳敬祥說，目前已有郵局實體帳戶者，申辦數位帳戶時，要先結清實體帳戶，但不須臨櫃，線上就可辦理，且實體帳戶中的存款及水、電費等代繳，也一併移轉。

陳敬祥說，新版行動郵局APP介面更友善，例如民眾最常使用的「資產總覽/查詢交易明細」、「查詢信用卡/簽帳單資訊」及「轉帳」，於登入首頁建置便捷快速的操作介面，同時提供郵務（如郵件追蹤）及壽險（如我的保單）等多樣化服務，新的APP還可查詢距離最近的郵局及等候人數等。

另外，新的行動郵局APP採無密碼化服務，提供掃臉或指紋等生物辨識技術或圖形密碼快速登入，減少交易碼輸入步驟，提升APP使用體驗。

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中華郵政也將舉辦「數位帳戶早鳥刷卡禮」及「郵局APP登入抽黃金」活動。民眾於3月21日至6月30日，完成數位帳戶開立，並使用數位帳戶所屬的郵政VISA金融卡刷卡消費累積金額達新台幣999元以上，就可獲贈王品集團500元即享券1份，限量5000份。

另自3月21日至5月31日，下載行動郵局APP並完成指定任務，有機會抽中2萬3000元的黃金鑄錠、i郵購購物金2萬元及超商1000元虛擬商品卡。（編輯：管中維）1110318