早安世界》俄軍持續增兵烏克蘭 東南部大城馬立波岌岌可危
俄軍持續增兵烏克蘭 東南部大城馬立波岌岌可危
俄軍19日加強控制烏克蘭東南部港埠馬立波週邊，烏國總統幕僚承認，已遭俄軍圍城多日的馬立波恐無希望脫困。因為砲火不斷，城內日前遭到炸毀的劇院搜救工作不易展開，劇院內仍有多少生還者等待救援以及死傷人數均難以確認。馬立波遭圍城之後，烏克蘭已無法進出黑海東北部的亞速海，如果這個城市淪陷，將成為俄軍入侵烏克蘭以來完全控制的第一個大城，也代表俄羅斯將可控制烏克蘭從東部分離主義地區到南部克里米亞半島的一大片國土。同日，俄國國防部宣布以「匕首」極音速飛彈摧毀烏克蘭西部一個軍火庫，這是俄國這款據稱速度可達音速10倍的新武器首次用於實戰。（看完整報導）
烏克蘭難民悲歌 婦女兒童成人口販運與性剝削受害者
「紐約時報」報導，在300多萬出逃的烏克蘭難民中，大多數是婦女、兒童和老年人，有些無人陪伴、有些與親友失散。跨國與非政府援助組織警告，在邊界車站無所依怙的兒童與婦女，成為人口販運與性剝削的受害者，已有好幾起案例。波蘭的難民援助組織收到通報，有可疑人士在邊境、接待處或車站接近年輕的烏克蘭婦女，表示願意提供有住宿的工作，但這些可疑人士拒絕在網站登記為住宿家庭。（看完整報導）
李明哲在中國刑期將滿卻歸期未定 剝奪政治權利是變數
2017年3月，台灣非政府組織工作者李明哲入境中國時遭北京當局逮捕，因「網路言論」被以「顛覆國家政權罪」判刑5年，「剝奪政治權利」2年。時隔5年，家屬指仍未收到判決書。據外界估算，李明哲應於4月中旬刑滿，但能否獲釋返台的一項變數，在於附加刑「剝奪政治權利」依法是從獲釋後起算，而過去類似個案能否返台的狀況不一，標準未明。（看完整報導）
未來一週天氣多變 中部以北乍暖還寒晴雨交替
中央氣象局預測未來一週天氣多變化，中部以北會有較明顯乍暖還寒及晴雨交替現象。21日全台氣溫回升，西半部白天高溫達30度以上。不過，22日將有鋒面通過及東北季風增強，水氣增多，北部氣溫約下降7度。23日、24日受東北季風及華南雲雨區影響，降雨範圍擴大，北部及東北部天氣持續溼涼。（看完整報導）
北市文山區公寓外牆剝落砸壞車輛 屋齡逾30年非列管海砂屋
台北市文山區興隆路3段的再興社區19日下午發生頂樓外牆剝落事故，疑似違建的磁磚和水泥牆掉落，毀損停在巷道的3輛車，無人受傷，警消已封鎖現場，北市建管處通報技師到場釐清原因。北市府建管處指出，此棟公寓是民國78年領使用執照，為地下2層、地上5層建物，不是列管海砂屋，去年未有通報紀錄，建管處已派員清理水泥等物，規劃安置住戶，將釐清責任。（看完整報導）
酒駕撞死老婦還燒車滅證 陸軍士官收押軍方重懲撤職
苗栗市袁姓陸軍士官19日凌晨酒駕撞死一名婦人後逃逸，並拆車牌、引火燒車企圖滅證，到案時一度聲稱車輛遭竊，後經警方出示證據才承認酒駕肇事逃逸，地檢署聲請押羈押獲准。陸軍教育訓練暨準則發展指揮部對此事件表示至感痛心，後續除配合檢警調查，並依「 刑懲併行」原則將肇事者重懲撤職。（看完整報導）
韓國單日確診全球最高 22日起來台航線航班落地採檢
近期韓國COVID-19疫情持續嚴峻，單日新增病例數高居全球第一，本週一度突破62萬例。中央流行疫情指揮中心19日宣布，為加強防疫，22日起對韓國航線航班實施落地採檢，陽性者將送醫院、集中檢疫所或加強版防疫旅宿。（看完整報導）
嘉義秀林國小停課10天 確診校長沒等採檢結果就外出將懲處
中央流行疫情指揮中心19日宣布，新增6例COVID-19本土病例、無死亡個案，境外移入新增120例創新高。本土病例中，2例為桃機清艙人員、疑在機上打掃時染疫，另有3例與嘉義婚宴群聚相關，其中一人是秀林國小校長。縣長翁章梁表示，這名校長在採檢結果出爐之前就參與活動，縣府將依法懲處，此外，秀林國小預防性停課10天至3月28日。（看完整報導）
顧寶明逝世享壽72歲 熱愛演戲從未想過退休
資深演員顧寶明傳因心肺衰竭逝世，享壽72歲。顧寶明生前參與許多戲劇及舞台劇演出，演技備受肯定，80年代曾以「他是我兄弟」獲得金鐘獎最佳男主角獎肯定，90年代再以「暗戀桃花源」拿下第29屆金馬獎最佳男配角獎。果陀劇場創辦人梁志民表示，顧寶明近年雖然因身體不適而減少演出，但從未說過想退休，「我想每個演員都是這樣的，就是要一直站在舞台上」。（看完整報導）
周天成闖全英羽賽4強 戴資穎不敵韓國對手無緣挑戰第4冠
相較於在男單16強賽經3局苦戰勝出，台灣一哥周天成在全英羽球公開賽8強賽打得更得心應手，以21比10、21比15擊敗印尼名將克里斯蒂，接下來將在4強賽對決丹麥球王安賽龍。另外世界球后戴資穎在4強賽迎戰20歲的韓國天才少女安洗瑩，以19比21、13比21落敗，無緣挑戰賽史第4冠。（看完整報導）
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